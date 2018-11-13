Dr. Mustafa Aydın: Eğitim olmadan başarıdan söz edilemez

Öğrencilerin bilgi ve becerilerine göre yönlendirilmeleri, beceri atölyelerinin açılması, öğretmenlerin mesleki becerilerinin arttırılması için yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerin arttırılmasının da önemli olduğunu söyleyen Dr. Aydın, Cumhurbaşkanının merdiven altı kurumlarda çocukların yanlış kişiler tarafından yönlendirilmesi konusunda velileri uyarı niteliğinde olan sözlerini şöyle yorumladı:

“Eğitimde istediğimiz aşamada değiliz. Öğrencileri sorgulayan, düşündüren eğitim şart. Devlet, kurumların hepsini destekleyip denetlemeye yetişemeyebilir. Bu noktada özel sektörü desteklemek gerekir.”

“PROJE TABANLI EĞİTİME GEÇİLMELİ”

Vizyon Belgesi’ne eklenmesi gereken birkaç madde olduğunu söyleyen Dr. Aydın, “Vizyon toplantısında eğitime dair alınan yeni kararlarla aslında her şey söylendi. Fakat benim eklenmesini istediğim birkaç ayrıntı var. Öğrenciler bilgiye dokunmalı ve bilgiyi ürüne dönüştürmelidir. Bu nedenle, kurumlarda, proje tabanlı eğitime geçilmelidir. Öğrenci, sınıfa gelmeden önce o günün dersini ekip halinde çalışarak hazırlıklı gelmeli ve yenilikler üretebilmelidir. Bu anlamda ekip çalışması ülkemizde çok zayıf. Ezberci eğitimin önüne sadece bu şekilde geçilebilir” ifadelerini kullandı.