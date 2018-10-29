Dr. Naim Babüroğlu: Atatürk cumhuriyeti bir gecede kurmadı

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 95’inci yıl dönümü. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, cumhuriyetin ilan edilişini anlattı. Cumhuriyet rejimine giden süreçte ilk adımın Mili Egemenlik ilkesinin 1921 Anayasası’nın birinci maddesi olarak yer alması olduğuna dikkat çeken Dr. Naim Babüroğlu, "İkinci adım, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruzla işgalci ülkelerin hayallerinin yerle bir edilmesidir. Üçüncü adım, 1 Kasım 1922’te saltanatın kaldırılmasıdır. Dördüncü adım, 24 Temmuz 1923’te Sevr’in yırtılması ve Türkiye’nin tapu senedi Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıdır. Beşinci adım, 13 Ekim 1923’te Ankara’nın Başkent yapılmasıdır. Altıncı adımda, 29 Ekim 1923’te siyasal rejimin adı, şekli açıklanmış ve Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yedinci adımda, 3 Mart 1924’te Halifelik kaldırılmıştır" diye konuştu.

"ATATÜRK YABANCI VE YERLİ AYDINLARI OKURDU"

Cumhuriyetin ilan edilmesine kısa bir süre kala yapılan taslak çalışmalara değinen Dr. Babüroğlu Mustafa Kemal ve Rıza Soyak arasında geçen bir konuşmayı şöyle anlattı:

"Lozan Antlaşmasından sonra, Mustafa Kemal Paşa, Hasan Rıza Soyak’a yazılı notlar vererek temize çekmesini söyler. 'Sadece sen ve ben bileceğiz' diye uyarır. Soyak, bu notların 20 Ocak 1921 Anayasası’nı değiştiren ve 'Cumhuriyet' yönetim şeklini veren taslak çalışma olduğunu anlar. Mustafa Kemal Paşa, dönemin Adalet Bakanı Seyit Bey’in de görüşlerinin alınmasını ister. Seyit Bey de birkaç yorum yazar. Görüldüğü gibi, Cumhuriyet bir günde ilan edilmedi. Cumhuriyetin, Mustafa Kemal’in kafasında uzun yıllar boyunca şekillenen çağdaş Türkiye projesinin eseridir. Atatürk, gençlik yıllarından beri J.J. Rousseau, Montesquieu, Kant gibi yabancı aydınlarla Tevfik Fikret, Namık Kemal, Ziya Gökalp gibi yerli aydınları okurdu.”

"YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ"

Babüroğlu, 13 Ekim 1923’te, Ankara başkent yapıldı, kentin nüfusu 25 bindi, Mustafa Kemal Paşa'nın, 'Ankara hükümet merkezidir. Ve ebediyen hükümet merkezi kalacaktır' dediğini belirterek şöyle devam etti: