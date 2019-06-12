Dr. Naim Babüroğlu: “NATO’da söz hakkı bulunmayan Türkiye Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını koruyamaz”

Pentagon ABD’deki hava üslerinde F-35 eğitimi süren Türk personelin eğitimini durduklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de ABD Savunma Bakanlığı vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta S-400’lerin alınması durumunda yeni eğitimlerin olmayacağını bildirmiş, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit etmişti. İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Naim Babüroğlu, F-35 krizini, Doğu Akdeniz’de gelinen son noktayı ve NATO’suz Türkiye seçeneğini değerlendirdi. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD’de eğitim gören Türk F-35 personelinin eğitimlerini durduğunu açıklaması F-35 krizini yeniden gündeme taşıdı. Geçtiğimiz günlerde de Pentagon vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yazdığı mektubun ABD tarafından basına sızdırılması iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı. Rus hava savunma sistemi S-400’ün satın alınması NATO’suz Türkiye seçeneğini akıllara getirirken, Doğu Akdeniz’de yaşanan enerji çıkmazı Türkiye etrafındaki çemberin giderek daraldığını gösteriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, ABD ile yaşanan F-35 krizini, Doğu Akdeniz’de gelinen son noktayı ve NATO’suz Türkiye seçeneğini değerlendirdi.

“ABD gerginliği adım adım tırmandıracaktır”

Türkiye ile Kuzey Atlantik Savunma Paktı (NATO) arasındaki ilişkiyi, “Rusya, İran ve Kuzey Kore, NATO’nun tehdit ülkeler sıralamasında yer alır. Bu ülkeler ve diğer kriz bölgeleri dikkate alınarak ‘NATO Kuvvet Havuzu’ oluşturulur. Savunma bütçesi ve NATO kuvvet yapısı bu tehditlere göre şekillendirilir. Türkiye de, ‘NATO Kuvvet Havuzu’nun en büyük katkı sağlayıcılarından biridir. Yani olası bir savaşta Türkiye önceden hazırladığı birliklerini Rusya ile savaşta kullanmaya hazır tutar” sözleriyle özetleyen Babüroğlu, S-400 Savunma Sistemi’nin NATO tarafından ‘tehdit’ olarak algılanan Rusya’dan alındığını bu durumun ABD ve NATO tarafınca şiddetli tepkilerle karşılandığını hatırlattı. Babüroğlu, “ABD ve NATO, Türkiye’nin Rusya’dan stratejik düzeyde bir silah sistemi almasına olumlu bakmaz. ABD gerginliği adım adım tırmandıracaktır” ifadelerini kullandı.

“F-35 alımını en çok İsrail istemez”

Türkiye’nin de üretici ortaklarından olduğu F-35 savaş uçağı programının önemine değinen emekli Tuğgeneral Babüroğlu, “F-35’ler neden önemli? Türkiye’nin envanterinde bulunan F-4E 2020 uçakları ve ardından F-16’ların ilk hizmete giren modelleri 2020’lerden başlayarak F-35’lerle değiştirilecek. Jeopolitik gerginliklerin ve güç mücadelesinin yaşandığı Doğu Akdeniz, Suriye, Irak gibi tehdit eden bu coğrafyada F-35’lerin önemi daha da artıyor. İleri teknolojiye sahip, radar izi bulunmayan beşinci nesil bir savaş uçağı olan F-35, Türkiye’nin bölgedeki ağırlığı ve caydırıcılığı yönünden önemli. F-35’lere sahip olan İsrail, bölgede Türkiye’nin bu uçağa sahip olmasını doğal olarak istemeyecektir” şeklinde konuştu.