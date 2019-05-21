Dr. Nuran Gün: Ses dalgaları ile topuk dikeni ağrıları azalıyor

İSTANBUL, (DHA) - SES dalgaları ve titreşim kullanımı ile topuk dikenine bağlı ağrıların azalabileceğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nuran Gün, “Uygulama sırasında enerjinin gücü ve miktarı, hastanın ağrı eşiğine, rahatsızlığın çeşidine ve bulunduğu yere göre düzenlenir. Çoğu hastada ilk haftadan itibaren iyileşme başlar” dedi.
ESWT tedavisinin vücut dışında oluşturulan yüksek basınçlı ses dalgalarının bir başlık yardımıyla vücudun istenilen bir bölgesinde şok dalgaları meydana getirerek yapıldığını belirten Emsey Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nuran Gün, uygulamanın topuk dikeni dışında fasiit, tendinit, tenisçi ve golfçü dirseği gibi yumuşak doku rahatsızlıklarından da etkili olabildiğini kaydetti.
Tedavinin sert ve yumuşak doku uygulamaları şeklinde uygulandığını belirten Dr. Nuran Gün, “Sert doku uygulamaları uzun süre kaynamayan kırıklarda yapılıyor. Uygulamanın osteoblastik aktiviteyi arttırarak kemik onarımını aktive ettiği düşünülüyor. Yumuşak doku uygulamaları ise omuz, ayak bileği-tabanı, topuk, dirsek gibi sık kullanılan bölgelere yapılıyor” dedi.
Plantar fasiitin, aşırı kullanım ile ayak tabanındaki yapıların zorlanması sonucu oluştuğunu, bu zorlanmanın artışı ileri seviyede olduğunda ise topuk dikeninin söz konusu olduğunu ifade eden Dr. Gün, “Plantar fasitte ayak tabanına bastıkça hissedilen ağrı ve gerilme söz konusu iken, topuk dikeninde ek olarak topuk kemiğinin altında sertleşme ve batma şikâyeti olabiliyor” diye konuştu.
Tenisçi dirseği ve golfçu dirseğinin ise aşırı kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan dirsek ağrısı şikâyetine neden olduğunu dile getiren Dr. Gün, “Buradaki kas ve tendon gibi yapıların dirsek bölgesine yapışma yerlerinde meydana gelen enflamasyon sonucu oluşur. Aşil tendiniti topuk arka bölgesinde, patellar tendinit ise diz kapağı üst ve alt bölgelerinde görülen tendinit çeşitleridir. Bu vücut bölgeleri dışında da tendon kılıfında veya tendonda meydana gelen enflamasyonlara bağlı tendinit gelişebilir” dedi.
“İŞLEM SIRASINDA HAFİF AĞRI OLUR”
Uygulama öncesinde yapılan muayenede gerekirse röntgen veya ultrason ile sorunlu bölgenin tespit edildiğini ve işaretlendiğini belirten Dr. Gün, tedaviyi şöyle anlattı:
“Hastalığın olduğu noktaya jel sürülür ve ses dalgalarının etkisinin azalmaması için ESWT başlığı ile vücut yüzeyi arasında hava kalmaması sağlanır. ESWT uygulaması sırasında vücudunuzda çok hafif titreşim hissedersiniz. Uygulama odak noktası sık sık kontrol edilir. Uygulama sırasında enerjinin gücü ve miktarı, hastanın ağrı eşiğine, rahatsızlığın çeşidine ve bulunduğu yere göre düzenlenir. İşlem sırasında ağrı ya olmaz ya da kabullenebilecek hafif bir ağrı olur. Uygulama 3
Okuyucu Yorumları 0 yorum