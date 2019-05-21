Dr. Nuran Gün: Ses dalgaları ile topuk dikeni ağrıları azalıyor

İSTANBUL, (DHA) - SES dalgaları ve titreşim kullanımı ile topuk dikenine bağlı ağrıların azalabileceğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nuran Gün, “Uygulama sırasında enerjinin gücü ve miktarı, hastanın ağrı eşiğine, rahatsızlığın çeşidine ve bulunduğu yere göre düzenlenir. Çoğu hastada ilk haftadan itibaren iyileşme başlar” dedi.

ESWT tedavisinin vücut dışında oluşturulan yüksek basınçlı ses dalgalarının bir başlık yardımıyla vücudun istenilen bir bölgesinde şok dalgaları meydana getirerek yapıldığını belirten Emsey Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nuran Gün, uygulamanın topuk dikeni dışında fasiit, tendinit, tenisçi ve golfçü dirseği gibi yumuşak doku rahatsızlıklarından da etkili olabildiğini kaydetti.

Tedavinin sert ve yumuşak doku uygulamaları şeklinde uygulandığını belirten Dr. Nuran Gün, “Sert doku uygulamaları uzun süre kaynamayan kırıklarda yapılıyor. Uygulamanın osteoblastik aktiviteyi arttırarak kemik onarımını aktive ettiği düşünülüyor. Yumuşak doku uygulamaları ise omuz, ayak bileği-tabanı, topuk, dirsek gibi sık kullanılan bölgelere yapılıyor” dedi.