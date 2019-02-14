Dr. Öğr. Üyesi Demirci, aşkın nörobiyolojisini açıkladı

Sinir sisteminde kontrol dışında otomatik olarak gerçekleşen 2 tür mekanizma olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci, “Bunlar sempatik ve parasempatik sistem adı verilen mekanizmalardır. Parasempatik sistem dinlenme halimizde ve yemek yediğimizde çalışmaya başlayan ve bize sakinliği, huzuru getiren sistemdir. Sempatik sistem ise tehlike durumlarında, heyecan durumlarında ve bizde gerginlik yaratabilecek her tür durumda aktifleşen sistemimizdir” diye tanımladı.

Aşık olunan kişi görüldüğünde sempatik sistemin aktif hale geldiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Demirci, “Sempatik sistem aktif hale gelince kalp atışları hızlanır. Beyne giden kan akımı azalır ve beynimiz karıncalanmaya başlar. Sindirim sistemimize giden kan akımı azaldığından beyindeki karıncalanma olur. Akciğer hacmi küçüldüğünden daha hızlı soluk alıp vermeye başlarız ve nefesimiz kesilir gibi hissederiz. Kan akımının büyük oranda kol ve bacak kaslarına yönelmesi sonucunda yerimizde duramama hissi yaşamaya başlarız. Aşık olduğumuzda da bunları hissederiz” dedi.

“HERKES AYNI DUYGU YOĞUNLUĞUNU YAŞAMAYABİLİR”

Bazı duyguların birbirine çok benzediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Demirci, “Aşk durumunda hissettiğimiz duygular bazen korkuya hatta nefrete çok benzeyebilir. Buna neden olan beyinde ‘Amigdala’ adını verdiğimiz, özellikle korku duygusunu ortaya çıkaran ve karşımızdaki kişinin mimiklerinden nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu anlamamızı sağlayan bir yapıdır. İyi bir empati yeteneği amigdala yapısının gelişmişliği ile ilişkili olabilir. O halde aşık olduğumuzda yaşadığımız duyguların yoğunluğu yine amigdala yapısının gelişmişliği ile ilgili olabilir. Bu durum da neden herkesin aynı aşk derecesine sahip olmadığını açıklayabilir” diye konuştu.