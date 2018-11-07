Dr. Oğuz: Suç örgütü üyelerinin IQ seviyesi 130

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ekonomi Uzmanı Dr. Şeref Oğuz, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) verdiği konferansta KPSS ile devlet dairelerinde işe alınanların IQ seviyelerinin 80-82 seviyesinde, suç örgütü üyelerinin ise IQ'sunun 120-130 olduğunu söyledi.

İSTE İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi Bölümü’nün konuğu olan Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ekonomi Uzmanı Dr. Şeref Oğuz, ‘Gelin Yetenekli İnsanlarımızdan Kurtulalım’ konulu konferans verdi. Her toplumun yüzde 2'sinin zeki ve yetenekli insanlardan oluştuğunu belirten Şeref Oğuz, "Bu Amerika’da da, Türkiye’de de böyle. Ama toplumların kaderini bu yüzde 2’ye nasıl davrandıkları belirliyor. Ya devlet başkanı yapıyorsun, cihan imparatoru oluyorsunuz, uygarların efendisi oluyorsun. Ya kuzgun leşe yapıyorsun. Bir ülkenin en büyük sermayesinin onlar olduğuna inanıyorum" dedi.

Türkiye Zeka Vakfı’nı 26 yıl önce Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte kurduklarını söyleyen Oğuz Şöyle devam etti: