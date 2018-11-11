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Dr. Şaban Kızıldağ AA Yayınları standını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Dr. Şaban Kızıldağ AA Yayınları standını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şaban Kızıldağ, "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda AA Yayınları standını ziyaret etti.

"Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temalı fuarın Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı (AA) da farklı türdeki özgün kitaplarını kitapseverlerle buluşturuyor.

Fuarda, 3 numaralı salonda AA Yayınları standını ziyaret eden Kızıldağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin eski ve önemli kurumlarından biri olduğunu hatırlattı.

Kızıldağ, AA'nın aynı zamanda bir ülkenin sesi olduğunu ve kamu diplomasisi açısından da çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle bir kurumun yönetim kurulu üyesi olmaktan büyük onur duyuyorum. Anadolu Ajansı'nın yayınladığı kitaplar da özellikle iletişim alanında hizmet veren, Türkiye'yi ve dünyayı doğru okumak isteyen, gerçek bilgilere ulaşmak isteyenler için önemli yayınlar sunuyor. Bu açıdan ajansın haber verme dışında, bilgiyle insanı buluşturma noktasında örnek bir zemin oluşturduğunu düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Şaban Kızıldağ

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