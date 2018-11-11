Dr. Şaban Kızıldağ İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu

"Aslında bir sonraki yolda açık kapıyı gösteren, mazeret üretmeden çıkışı bulmak için kendimize dönmeyi öngören bir çalışma oldu. 40 bölüm içerisinde mazeret üreten toplumdan üretmeyen topluma, başaran ve çıkışı bulan topluma olan geçişi anlattık."

AA muhabirine açıklama yapan Kızıldağ, daha önce "Mazeret Yok- Çıkış Var" mottosuya seminerler verdiğini belirterek, "Biz bu mottodan uzaklaşamadan mazeret üreten toplumun arka planında yatan ekonomik, sosyal ve kültürel gerçeklikleri yazmaya çalıştık. Yetiştiğimiz toplumunun batı ve doğu sentezini yazdık." dedi.

Kitabın ilk baskıda 20 bin adet basıldığına ve fuarın ikinci günü olmasına rağmen ilgi gördüğüne işaret eden Dr. Şaban Kızıldağ, "Anlatımdan farklı olarak edebiyata, sanata, düşünceye, sosyolojiye, felsefeye, dine vurgularımız olduğu için her kesimden okuyucu kendinden bir şey bulabiliyor." yorumunda bulundu.

-"Bu toplumun dünyaya model olacağına inanıyoruz"

Kızıldağ, kitabın seri olarak devam edebileceğini de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mazeret üreten bir toplumuz. Mazeretten kurtulmamız gerekiyor ama bunun ötesinde bizim geleneklerimizde çıkışın da var olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki çalışmada da 'Çıkış İçin 40 Kapı' diyeceğiz. O kitabın çalışması da hazır. Biz bu toplumun hakikaten dünyaya örnek ve model bir toplum olacağına inanıyoruz. O inancımızdan dolayı 'Mazeret Yok Çıkış Var' diyoruz. Bunu yaparken de Mevlana'nın pergel metaforuyla bir ayağımız kendi değerlerimizde sabit, öbür ayağımız da bütün dünyayı dolaşarak, dünyaya örnek bir ülke olmak için çaba sarf ediyoruz."

Okuyucular tarafından fuara da ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğine değinen Kızıldağ, "Dijital dönüşümün yoğun yaşandığı bir dönemde, dokunarak kitaba olan samimiyetin devamı çok önemli. Okullarda kitabı sevdirmek çok önemli. Ben ilginin fuarın ikinci günü olmasına rağmen olağanüstü olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

