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Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği (Geniş Haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 05:03 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY Dr.

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği (Geniş Haber)

Ertan KILIÇ- Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nin bulunduğu binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Yangın saat 03:30 sıralarında Kadın Doğum Servisi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, serviste bulunan yazıcıdan dumanlar yükselmeye başladı. Yangın alarmının devreye geçmesinin ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI
Çıkan yangın nedeniyle hastalar arasında kısa süreli panik yaşandı. Bina içinin dumanla dolması nedeniyle, hastalar dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince bina içindeki dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar içeri alındı. Kadın doğum servisinde bulunan yazıcıdan çıktığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

(FOTOĞRAFLI)

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği (Geniş Haber)

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