Dr. M. Sadık Akyar, MGK kararlarının hükümete tavsiye niteliğinde olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonraki MGK kararlarının hükümet icraatları için adeta bir iç hukuk dayanak noktası oluşturduğunu söyledi. Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. M. Sadık Akyar katıldığı bir TV programında, yılın ilk MGK toplantısında bazı konuların öne çıkarıldığını belirterek, bunlardan birinin firari olan FETÖ terör örgütü mensuplarının bulunduğu ülkelere çağrı yapılarak, şahısların bir an önce Türkiye’ye iadelerinin yapılması gerektiği olduğunu bildirdi.

"Çipras bunlar için, iki ülke arasında ’diken’ oldukları tabirini kullanmış"

Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Türkiye ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından önemli bir zamanda olduğunu söyleyen Dr. M. Akyar açıklamalarına şöyle devam etti:

"Çipras’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türk Akımı projesini daha ileriye götürmek için Yunanistan’ın hazır olduğunun ifadesi, bizlere Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının çıkarıldığı takdirde, en uygun güzergahın Türkiye olduğunu teyit eder niteliktedir. Görüşmede gündeme gelen önemli konulardan birisi de Yunanistan’da bulunan firari ‘FETÖ’cülerdir. Çipras bunlar için, iki ülke arasında ’diken’ oldukları tabirini kullanmış, her türlü darbeye karşı olduğunu belirtmiş ancak daha sonra Yunanistan’ın bir hukuk devleti olduğunu belirterek, diplomatik bir manevra ile sorulanları cevaplamıştır. Her iki lider her ne kadar direkt olarak Ege ve Kıbrıs konusuna girmeseler de, Çipras’ın vücut dili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ile önümüzdeki dönemde Türk-Yunan ilişkilerinde bir artış olacağı algılanmıştır."