Dr. Savar, mevsim değişimine bağlı hastalıklara karşı aileleri uyardı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Savar, yaz aylarından sonbahara geçtiğimiz bu günlerde sıcaklık değişimlerinin çocuklarda üst solunum yolu hastalıklarına zemin hazırladığını belirterek, aileleri uyardı.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Savar, sıcaklık değişimlerinin yaşandığı sonbahar mevsiminin, çocuklarda hastalıklara zemin hazırladığını söyledi. Ailelerin çocuklarına yönelik önlem almaları gerektiğini ifade eden Savar, çocuklarda hava değişimlerinin neden olduğu hastalıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Öksürük devam ederse dikkate alınmalı”

Havaların soğumaya başlaması ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıkların sıkça görüldüğünü dile getiren Uz. Dr. Savar, bu hastalıklara eşlik eden öksürüklerin de görülmeye başlanacağını söyledi. Savar, “Öksürük, aslında bir hastalık değil, bir tepkidir. Solunum yollarına gelen yabancı cisim, balgam, iltihap ve akıntı gibi tehditlere karşı öksürük, solunum yollarını korumaya yönelik verdiğimiz bir tepkidir. Öksürük çoğu zaman müdahale edilmeden kendiliğinden geçebilir. Ancak öksürük devam ediyorsa mutlaka birlikte olan diğer şikayetleri, öksürüğün şekli, süresi dikkate alınmalı ve öksürükte birtakım şeylere dikkat edilmelidir” dedi.