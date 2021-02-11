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Dr. Şenol Atakan'dan koronavirüste yeni pik uyarısı

11.02.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Dr. Şenol Atakan'dan koronavirüste yeni pik uyarısı

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, mutasyonlu virüsün yol açacağı vaka artışı nedeniyle mart ayında yine pik yaşanabileceği endişesini dile getirdi. Atakan, "Mutasyon olayına çok dikkat etmemiz lazım. Mutasyon daha bulaşıcıdır. Kendini daha dirençli hale getiriyor ve daha bulaşıcı. Bunun için temizlik, mesafe ile maske kuralına kesinlikle taviz vermeden uymamız gerekiyor. Bizim öngörümüz mart ayı gibi yine pik olacağıdır" dedi.

Pandemi döneminde virüsle en çok mücadele edenler arasında aile hekimleri de yer alıyor. Virüse yakalanan veya temaslı olan kişileri yakından takip eden aile hekimleri, bu zor sürecin çabuk atlatılması için de büyük özveri gösteriyor. Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, mutasyona uğramış virüsün daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Bu durumun virüsü daha dirençli hale getirdiğini anlatan Atakan, "Bunun için yine temizlik, mesafe ve maske kuralına kesinlikle taviz vermeden uymamız gerekiyor. Yaptığımız Sinovac aşısının en son açıklamasında yüzde 50 etkililiği mevcut. Fakat bu aşılar hastalığı ağır geçirmemesinde ve hastaneye yatmada yüzde 90 oranında etkili. Aşılama bunun için çok önemli. Toplumsal bağışıklık için yüzde 70 oranında bağışıklık lazım. Vatandaşlarımız zamanı geldiğinde hemen aşıyı yaptırmalı'’ diye konuştu.

MART'TA PİK BEKLENTİSİ

Vaka sayısının mart ayında pik yapabileceğini dile getiren Atakan, ''Özellikle Afrika, Brezilya ve İngiltere’de mutasyon başladı. Bu dönemde virüs direniyor. Kendini başka formata geçiriyor. Yeni süreç üretiyor. Mutasyon olayına çok dikkat etmemiz lazım. Üçüncü dalga dediğimiz mutasyon, daha bulaşıcıdır. Kendini daha dirençli hale getiriyor ve daha bulaşıcı. Bunun için temizlik, mesafe ile maske kuralına kesinlikle taviz vermeden uymamız gerekiyor. Bizim öngörümüz mart ayı gibi yine bir pik olacağıdır" dedi.

Aşının bundan sonra hayatın bir parçası olacağını belirten Dr. Atakan, belki de her yıl virüs aşısının olunabileceğini kaydetti. Koronavirüs geçiren kişilere rehabilitasyon hizmeti verilmesi gerektiğini dile getiren Atakan, ''Covid-19 geçirmişlerde mutlaka periyodik muayeneler ve algoritmalar oluşturulmalı. Kalp ve böbrek problemleri, genç hastalık geçirenlerde ciddi sorunlar yaratabiliyor'' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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