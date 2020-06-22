Dr. Serdar Savaş kimdir, nereli? İşte biyografisi!,

Katıldığı programlarda söyledikleri ile dönem dönem gündeme gelen Sr. Serdar Savaş kimdir? Dr. Serdar Savaş’ın hayatı son günlerde merak konusu oldu. Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Dr. Serdar Savaş nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Dr. Serdar Savaş’ın biyografisi!

Dr. Serdar Savaş’ın biyografisi

Hem bilim insanı hem de siyasetçi olarak tanıdığımız ve 1960 yılında Ankara’da doğan Dr. Serdar Savaş, Kabataş Erkek Lisesi mezunlarındandır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde tıp ve hukuk okudu. Daha sonra yurt dışına giderek, London School of Hygiene'de epidemiyoloji ve istatistik, Londra Ekonomi Okulu’n da sağlık planlaması ve finansmanı eğitimleri gördü.

Dr. Serdar Savaş’ın görev yaptığı yerler:



1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü'ne atandı.

1988 yılında Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı görevine getirildi.

Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu.

1993 yılında Kopenhag'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'ne getirildi.

1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı'na atandı.

2000 yılında Türkiye'ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri'ni, İleri Tıp Teknolojileri'ni ve GENAR Enstitüsü'nü kurdu.

2004 yılında Demokratik Sol Parti'nin Parti Meclisi'ne seçildi.

2009-2011 yıllları arasında DSP'nin politika geliştirme, dış işleri,Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür.



