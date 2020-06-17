Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve uyardı: Virüs bulaştırma partisi olur!

Yaklaşan merkezi sınavların koronavirüs tehlikesi nedeniyle mutlaka ertelenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Serdar Savaş, RS FM’de önemli açıklamalarda bulundu.

Savaş, "Şu anda içinde bulunduğumuz durum sürü bağışıklığı yöntemi ama bunun bilinçli olarak yapıldığını da zannetmiyorum. Hastalığın yayılmasını önlemek için alınması gereken hiçbir ciddi önlem alınmıyor. 81 İlde maskesiz sokağa çıkma yasağı olmalı. 3 hafta boyunca önce 500 bin, 1.5 milyon, ve sonra 2.5 milyon öğrenci ve aileleriyle beraber milyonlarca insanı bir araya getirerek birbirlerine bulaştırma partisi yapar gibi yaparsanız bunun adı ileri seviyede sürü bağışıklığı oluşturma davranışıdır" dedi.

'ÇOCUKLAR BENİ ARIYORLAR, MEKTUP YAZIYORLAR'

Dr. Serdar Savaş, "Bakın, bir çocuk aradı beni hocam dedem öldü, annem yakalandı nefessiz kaldı onun öldüğünü düşündüm. Hastaneye yetiştirdik. Ben ders falan çalışamadım. Allah aşkına bu sınavlar ertelensin. Hangi insan evladı bu çocuğu zorla sınava sokabilir?" ifadelerini kullandı.

