HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dr. Tutku Taşkınoğlu: Koronavirüs ciltte 11 saat yaşayabiliyor

Dr. Tutku Taşkınoğlu: Koronavirüs ciltte 11 saat yaşayabiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 09:36 | Son Güncelleme

Ankara'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, "İnfluenza virüsü şimdiye kadar bildiğimiz bilgilere göre ciltte yaklaşık 2 saat kalıyor. Koronavirüs ise, 9 saat boyunca elin üzerinde canlılığını sürdürmüş. Hapşırarak ya da öksürerek mukus dolu virüs bulaştırdığımızda bu süre 11 saate kadar uzuyor" dedi.

Dr. Tutku Taşkınoğlu: Koronavirüs ciltte 11 saat yaşayabiliyor

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, pandeminin ilk zamanlarında virüsün yüzeylerde ne kadar kaldığına dair Amerika'da bir çalışma yapıldığını hatırlattı. Taşkınoğlu, Kovid-19 virüsünün bakır yüzeylerde 4 saat, çelik yüzeylerde 72 saat ve kağıtta 24 saat virüsün kaldığına dair açıklamaların yer aldığını anımsattı. Taşkınoğlu, Covid-19 virüsünün yüzeylerde kalma konusunun yoğun virüs miktarı ile ilgili olduğunu belirtti. Taşkınoğlu, virüsün yüzeyde kalma saatini bilmenin özellikle hastane çalışanları ve virüsle daha çok muhatap olacak olan yerler için önemli olduğunu söyledi.

'KORONAVİRÜS CİLTTE 11 SAAT YAŞAYABİLİYOR'

Dr. Taşkınoğlu, Japonya’nın koronavirüsün insan derisinde ne kadar saate kadar kalabileceği yönünde yaptığı çalışmadan bahsetti. Taşkınoğlu, araştırmada kadavraların kullanıldığını, insan derisi üzerinde virüsün ne kadar süre kaldığının incelendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmada koronavirüs ile influenza (grip) virüsü kıyaslanmış. İnfluenza virüsü şimdiye kadar bildiğimiz bilgilere göre ciltte yaklaşık 2 saat kalıyor. Koronavirüs ise 9 saat ciltte kalmış; yani SARS-CoV-2, 9 saat boyunca elin üzerinde canlılığını sürdürmüş. Aslında bu çalışmada korkmamız ya da endişelenmemiz gereken bir durum yok. Burada yapılan çalışma virüsün yoğunluğu ilgili değil. Bu sadece virüsün canlılığı ile ilgili bir çalışmadır. Ellerimizi temizlemezsek, ne kadar virüs yoğun olursa virüsü etrafımıza yayma ihtimalimiz var. Yapılan çalışmada şu da tespit edilmiş; hapşırarak ya da öksürerek mukus dolu virüs bulaştırdığımızda ciltte ne kadar kalıyor diye bakılmış. Bu sürenin 11 saate kadar uzadığı açıklandı. Virüsün ciltte kalması bu aşamada önemli. Örneğin, ben hastayım ve virüsü taşıyorum. Semptom göstermiyorum, ortalıkta dolaşıyorum ve maske de kullanmıyorum. Elime öksürdüğümde ya da hapşırdığımda elimde olan virüsü dokunduğum yüzeye iletebilirim. Ortak kullandığımız bir eşyaya veya yüzeye bu virüsü iletebilirim böyle. Bu 'karşımızdaki kişiye bulaştırırım' demek olmuyor. Virüsü karşımızdaki kişiye bulaştırmak için o virüs yükünün yeteri kadar olması gerekiyor ve o yeteri kadar olan virüsü de kişi gözüne, ağzına, burnuna dokunarak alması gerekiyor."

'5 KİŞİDEN 1'İ ELLERİNİ YIKAMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR'

Dr. Taşkınoğlu, koronavirüsün influenza virüsüne göre kendi yapısını daha fazla koruduğunu belirtti. Taşkınoğlu, şunları söyledi:

"Herhangi bir yabancı ortamı elledikten sonra ellerimizi temizlememiz gerekiyor. Bu sadece koronavirüs ile ilgili değil. Elimiz ile bulaştırdığımız virüs, bakteri ve parazit sayısı oldukça fazladır. Zaten ellerimizi sık yıkamamız gerekiyor. Tuvalete girerken, tuvaletten çıktıktan sonra, yemek yemeden önce ve sonra, herhangi ortak bir yüzeye dokunduktan sonra ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki, mikroorganizmalar yüzde 80 ellerimizle etrafımıza yaydığımız ve birbirimize bulaştırdığımız şeylerdir. El yıkaması Covid-19'dan bağımsız olarak çok kıymetli bir şeydir. Ne yazık ki, birçoğumuz herkesin ellerini yıkadığını zannediyor; ancak sadece 5 kişiden 1'inin ellerini yıkamaya özen gösterdiği tespit edilmiş. Bunun salgın dolayısıyla biraz daha arttığını tahmin ediyorum. Sonuç olarak yapılan bu çalışma bize şunu kanıtladı; SARS-CoV-2 dediğimiz yeni koronavirüs influenza virüsünden daha uzun süre cildimizde sağlam kalıyor."

Dr. Taşkınoğlu, gereksiz yere el dezenfekte etmenin elin üzerinde olması gereken normal florayı bozabileceğini söyledi. Taşkınoğlu, ciltten bulaş olmadığını belirterek, "Bu virüsler cilt üzerinden bulaşmıyor. Cildimiz virüsün bulaştırmasını sağlamıyor. Elimizi yanağımıza götürdüğümüz zaman bulaş olmaz. Asıl mesele elimizi ağzımıza, gözümüze, burnumuza dokunmamız" dedi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlarDerse bağlanmak için dağa çıkıyorlar
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Şarkıcı Aynur Aydın hamam pozlarını paylaştı!
Şarkıcı Aynur Aydın hamam pozlarını paylaştı!
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Diğer Haberler
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış
Kan donduran siyanürlü intiharda yeni gelişme
Yer: Muğla! Öğrenciler EBA'ya bağlanmak için dağa çıkıyorlar
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (9 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Bu nasıl baba! 10 yaşındaki çocuğuna, arkadaşının evini soydurdu
Bu nasıl baba! 10 yaşındaki çocuğuna, arkadaşının evini soydurdu
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı
'Yemeğin tuzu az' diyen dini nikahlı eşini bıçakladı
İzmir'de sahte alkol şoku! Fenalaşan 9 kişi hastanede: 7’sinin durumu kritik
İzmir'de sahte alkol şoku! 7 kişinin kurumu kritik
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.