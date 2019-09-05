Dr. Yıldırım: “Ayakkabıların hafif olması çocukların yürürken daha az enerji harcamalarını sağlar”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eren Yıldırım, “Okul çağındaki çocuklarda ayağın şekline uyumlu dikdörtgen şeklinde sivri uçlu olmayan ayakkabı olmalıdır. Ayakkabıların hafif olması çocukların yürürken daha az enerji harcamalarını sağlar” dedi.

Liv Hospital Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eren Yıldırım, ayakkabı seçiminin kişiye uygun olması gerektiğini söyledi. Çocukların yürümeye başladıkları ilk 8 haftada ayakkabısız yürümesinin önerildiğini ifade eden Yıldırım, “Çünkü ayakları ile yeri hissetmeleri yürümeyi öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Ayrıca yapılan çalışmalarda erken çocukluk dönemde çok ayakkabı giyenlerde daha fazla oranda düztabanlık olduğu gözlenmiştir. Yürüme fonksiyonu arttıkça yavaş yavaş doğru ayakkabı seçime başlanmalıdır. 1-2 yaşta ayakkabılar aşırı derecede yumuşak ve esnek olmalı, ayağa ayakkabı yokmuş gibi hareket kabiliyeti vermelidir. 2 yaşından sonra koşmaya başlayan çocukta artık daha şekilli, ayağa daha oturan yürüyüş ve spor ayakkabıları seçilmelidir. Ancak 4-5 yaşa kadar ayakkabıların içerisine ark desteği konulmasının faydadan çok zarar getirebilmektedir. 8-10 yaşlarda ayak esnekliği gelişime bağlı olarak azaldığı için yerden gelen tepkiyi emen, hafif topuk destekli (1,5-2 santimetre) ayakkabılar önerilmektedir. Yapılacak sporun cinsine göre spor yaralanması riskini en aza indirmek amaçlı ek özellikli ayakkabılar (ayak bilek korumalı vb ) kullanılabilir” dedi.