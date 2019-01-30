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Dr. Yıldırım: “Tatil istediğini yapabilme serbestliği değildir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 03:55 | Son Güncelleme

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr.

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Öncelikle tatili bir tazelenme, dinlenme, kendine güven kazanma, değerli olduğunu hissetme süreci olarak görmek gerekir. Tatil demek istediğini yapabilme serbestliği değildir” dedi.
Ebeveynlere sömestir önerilerinde bulunan Liv Hospital Samsun Çocuk Psikiyatri Kliniğinden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Öncelikle tatili bir tazelenme, dinlenme, kendine güven kazanma, değerli olduğunu hissetme süreci olarak görmek gerekir. Tatil demek istediğini yapabilme serbestliği değildir. Yatma kalkma saatleri biraz daha esneklik kazansa da tamamen çocuğa bırakılmamalıdır. Yaşına uygun programlar önceden seçilip düzenlenebilir. Tatil öncesi tatilin planlanması, zamanı ve mekanı kullanmak, yapılacakları gözden geçirmek yararlı olacaktır. Tatil demek mutlaka farklı bir yere gitmek demek değildir. Bu özel zaman planlanırken mutlaka çocuk da katılmalı, yönlendirilmeli ve benimsetilmelidir. Doğa gezileri, müze ziyaretleri, tiyatro veya değişik etkinliklere katılmak hem çocukların ufkunu geliştirecek hem de ders dışı öğrenme ve merak etme dürtülerini uyandıracaktır. Ayrıca değişik etkinlik ve denemeler tatil sonrası arkadaşlarına anlatacak, tatili anlamlandıracak malzemeleri çocuğa verir” diye konuştu.

“Çocuğa yaşına uygun sorumluluklar verilmeli”
Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım çocuklara sorumluluklar verilmesi gerektiğinden bahsederek, “Çocuğa yaşına uygun ev içi sorumluluklar vermek hem çocuğun kendine güvenini artıracak hem de el becerilerini geliştirecektir. Okumayı eğlenceli hale getirmek için ailece aynı kitabı okumak, kitap hakkında konuşmak, sonunu tahmin etmeye çalışmak uygun olacak, çocukların okuma alışkanlığı kazanması için önemli bir adım olacaktır. Kart oyunları, kutu oyunları, aile oyunları ile rekabet duygusu gelişir, yenme-yenilme durumlarını hoşgörü ile kabullenmeyi öğrenir” şeklinde konuştu.

“Okulların açılışına yakın planlamalar yeniden düzenlenmeli”
Dr. Yıldırım şunları söyledi: “Çocuğun eksik olduğu dersler, konular baskı olmaksızın eğlenceli günlük aktivitelerin arasına serpiştirilerek desteklenmelidir. Sınav ve stresin azaldığı tatil döneminde problemler azalmış gibi görünse de daha sonra yoğunlaşarak ortaya çıkacağı göz önünde bulundurularak problemler ile ilgili yardım arayışı ikinci döneme ertelenmemelidir. Okulların açılmasına 3-4 gün kala uyku, yemek ve etkinliklerin planlanması mutlaka yeniden düzenlenmelidir. Tüm çocuk, genç ve ailelere mutlu, huzurlu ve eğlenceli bir yarıyıl tatili diliyorum.”

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