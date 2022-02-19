HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Draghi: Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar enerjiyi içermemeli

Draghi: Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar enerjiyi içermemeli

18.02.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların enerjiyi içermemesi gerektiğini söyledi.

Draghi: Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar enerjiyi içermemeli

Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketini gündemine aldı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin yaptığı açıklamaya göre paket, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrasında yürürlüğe sokulan yaptırımlardan daha sert somut yaptırımlar içeriyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi uygulanacak yaptırımların Rusya'dan enerji ithalatlarını kapsamaması gerektiğini söyledi. Draghi çatışma halinde enerji tedariğinin durması ihtimaline hazırlık olarak İtalya hükümetinin Rusya'dan farklı doğal gaz tedarikçileri aradığını da ifade etti.

Baerbock: Yaptırımlar Batı'dan çok Rusya'yı vurmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Münih Güvenlik Konferası'nda yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya'nın farklı saldırı senaryolarına hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Baerbock o nedenle farklı derecelerde yaptırım paketleri hazırladıklarını söyledi. En sert yaptırımın en akıllıca yaptırım olmadığını söyleyen Baerbock yaptırımların Batılı ülkelerden çok Rusya'yı sert bir biçimde vurması gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya ne yaparsa yapsın yaptırım uygulamak için bir bahane bulacağını söylemişti.

Reuters / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trump’ın Talebine Mahkemeden RetTrump’ın Talebine Mahkemeden Ret
Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!
5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Geççek gündeme damga vurdu! Tarkan'ın ilk prodüktöründen çarpıcı yorum geldi "İşte Tarkan böyle birisi"

Geççek gündeme damga vurdu! Tarkan'ın ilk prodüktöründen çarpıcı yorum geldi "İşte Tarkan böyle birisi"

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Kar hayatı felç etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kar hayatı felç etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor

Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor

KDK'dan milyonlarca aboneyi ilgilendiren karar! Fazla alınan fatura bedeli iade edildi

KDK'dan milyonlarca aboneyi ilgilendiren karar! Fazla alınan fatura bedeli iade edildi

Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!

Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!

İlginizi Çekebilir

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Uyumakta zorluk çekiyorsanız bunları artık yemeyi bırakmalısınız

Uyumakta zorluk çekiyorsanız bunları artık yemeyi bırakmalısınız

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.