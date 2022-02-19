Draghi: Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar enerjiyi içermemeli

Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketini gündemine aldı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin yaptığı açıklamaya göre paket, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrasında yürürlüğe sokulan yaptırımlardan daha sert somut yaptırımlar içeriyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi uygulanacak yaptırımların Rusya'dan enerji ithalatlarını kapsamaması gerektiğini söyledi. Draghi çatışma halinde enerji tedariğinin durması ihtimaline hazırlık olarak İtalya hükümetinin Rusya'dan farklı doğal gaz tedarikçileri aradığını da ifade etti.

Baerbock: Yaptırımlar Batı'dan çok Rusya'yı vurmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Münih Güvenlik Konferası'nda yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya'nın farklı saldırı senaryolarına hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Baerbock o nedenle farklı derecelerde yaptırım paketleri hazırladıklarını söyledi. En sert yaptırımın en akıllıca yaptırım olmadığını söyleyen Baerbock yaptırımların Batılı ülkelerden çok Rusya'yı sert bir biçimde vurması gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya ne yaparsa yapsın yaptırım uygulamak için bir bahane bulacağını söylemişti.

Reuters / EC, JD

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