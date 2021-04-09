Draghi'nin 'Diktatör' Suçlamasına Ankara'dan Tepki

Draghi, krizin büyümesine neden olan, dün yaptığı açıklamasında, Erdoğan’ın von der Leyen’e yönelik davranışını doğru bulmadığını, von der Leyen için oldukça “utandırıcı bir durum” olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfen, “Mecburen işbirliği yapmak durumunda olduğumuz bu diktatörlere, farklı vizyon ve görüşleri ifade ederken çok açık olmak ve iyi koordinasyon gerekiyor” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanına sadece Michel oturmasıyla ortaya çıkan protokol krizi sonrasındaki diplomatik tartışma devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bununla ilgili olarak Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“AB tarafının talepleri doğrultusunda oturma düzeni planlanmıştır”

Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapılan görüşmede Erdoğan’ın yanında sadece tek bir koltuk olması ve buraya Michel’in oturmasıyla ilgili olarak, görüşmenin ardından Von der Leyen’in ofisinden tepki geldi.

Çarşamba günü von der Leyen’in sözcüsünden yapılan açıklamada, salonda iki Avrupalı yönetici varken oturabilecekleri tek koltuk bulunmasından kaynaklandığı ve bu durumun Komisyon Başkanı von der Leyen açısından rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise bu eleştirilere yanıt olarak, “Türkiye'de yapılan görüşmelerde uyguladığı protokol Türk misafirperverliğiyle uygulanır. Bu ziyarette de böyle oldu. Cumhurbaşkanımızın makamında yapılan görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır, talepleri doğrultusunda oturma düzeni planlanmıştır, nokta... Türkiye ithamları olmasaydı bu kadar net açıklamayacaktık. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi ve onların telkinleri ve talepleri karşılanmıştır” ifadelerini kullandı.