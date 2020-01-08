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  4. Dragon Ball Z: Kakarot, DBZ Hikayesi İçin Çok Önemli Olacak

Dragon Ball Z: Kakarot, DBZ Hikayesi İçin Çok Önemli Olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

CyberConnect 2 ve Bandai Namco’nun gelecek olan son oyunu Dragon Ball Z: Kakarot, açık dünya RPG elementlerinin yanında anime hikayesine çok özel bir ışık tutacak.

Dragon Ball Z: Kakarot, DBZ Hikayesi İçin Çok Önemli Olacak

Dragonball takipçilerinin hikaye kısmında açık uçlu çok sayıda soruyla boğuştuğu gerçek. Bunların bazılarına cevap bulmak neredeyse imkansız. Görünen o ki bu soruların çoğuna 17 Ocak tarihinde cevap bulabileceksiniz.

Yayınlanan fragman tam olarak “kilit cevapları” vermese de aslında onlara yönlendiren göndermelere sahip. Özellikle oynanış videosunda gördüğümüz bu anlar, hikayesel anlatımlarla süslenmiş ve dövüş mekanikleriyle bir arada oldukça şık görünüyorlar. İşin güzel kısmı oyun, sadece dövüşten ibaret olmayacak. Avlanma, yemek derken çeşitli yetenekleri geliştirmekten tutun çok sayıda sizi meşgul edecek aksiyonlara da sahip.

Oyun, Frieza, Cell ve Buu karakterlerinin hikayelerini öne çıkartacak. Bu isimler Dragonball’un klasikleşmiş en efsane hikayelerini sunuyorlar ve bakalım oyun, arada unutulduğu düşünülen minik ama önemli dokunuşları ne kadar başarılı sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Dragon Ball Z: Kakaro Bandai Namco CyberConnect 2

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