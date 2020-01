Dragon Ball Z: Kakarot İnceleme

Oyun, bolca anime havasını yansıtmak için elinden geleni yapmış. Buna animedeki duruşlar ve geçişler de dahil. Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta gibi ikonik karakterleri tekrar görmek inanılmaz bir his. Karakter modellemeleri son derece başarılı, ancak ortam ayrıntıları fazla eksik. Ana görevler dışında yan görevlere odaklanmak bile istemiyorsunuz.

Mesela Goku, Z-Fighter panosuna liderlik eder. Her amblemin her community board türü için ayrı istatistikleri vardır. Gohan amblemi Z-Fighter panosunda daha fazla seviye ile başlarken, Chi-Chi gibi biri Yemek kategorisinde ekstra seviyelere sahip. Karakterler oyuna dahil oldukça o panoların seviye atlaması içim amblemlerini yüksek olan istatistiklerine göre community board’a yerleştirirsiniz.

Hikayede ilerledikçe Z orb’ları topluyorsunuz ve bu arkadaşlar karakterleri güçlendiriyorlar. Her yeni karakterle yolunuz kesiştiğinde ise onları “kısmen” partinize alıyorsunuz. Ancak parti kısmı daha çok “community” olarak ilerliyor ve “Soul Emblem” ismiyle biliniyorlar. Amblem olarak oyuna dahil olan karakterler, community board kısmına yerleşiyorlar ve size çeşitli bonuslar kazandırıyorlar.

Kakarot’ta dövüşmek kolay, ustalaşmak zor. Küçük savaşlar veya en azından yarı açık dünyada denk geldiğiniz düşmanları ezici güçle yeniyorsunuz, ancak bazıları strateji gerektirebiliyor. Her seride olduğu gibi gücünüzü “Ki”den alıyorsunuz. Savaşlar kimi zaman gerçek zamanlı olarak gerçekleşir ve Ki de o zaman için otomatik olarak şarj olur. Bazılarında ise sizin bu eylemi gerçekleştirmeniz gerekir. Özel güçleri kullanmak, genelde kolaydır ancak zamanlamasına da dikkat etmek gerekir. Mesela Kamehameha, aslında kolay kaçılabilecek bir saldırıdır ancak düşmanı yere serdiğinizde veya sersemlettiğinizde kullanırsanız, muazzam hasar verebilirsiniz.

Dragon Ball, oyunun ana teması. Her birini tek tek toplamak isteyebilirsiniz. Toplayın ve eski düşmanlarla tekrar dövüşmek adına dileğinizi yerine getirebilirsiniz. Ancak onları toplamak ve dileğiniz için zaman genelde sınırlı oluyor. Bunun yararı ise dövüşüp, yendiğiniz karakterlerin “soul emblem”lerini elde edebilirsiniz. Bu da tablolarınızda size ekstra bonus kazandıracaktır.

Her Dragon Ball hayranı, oyundaki gelişmeleri anında kavrayacaktır. Burada seriye hakim olmayanlar için “okuyacak çokça içerik var” demek. Bir pano yeterince yüksek seviyeye ulaştığında, kontrol edilen karakterin kazanacağı parayı, yiyecek etkisi süresini ve diğer bonusları arttırmaya yardımcı olur ki bazı savaşlar gerçekten zor. Bonuslara her türlü ihtiyacınız olacak. Öylesine karakterinizle uçarken denk geldiğiniz NPC’lerle konuşmaya özen gösterin, böylece onları community board’unuza ekleyebilirsiniz.

Online kısım, muhtemelen “her oyunun” olmazsa olmazı. Multiplayer olsun, başkalarıyla kapışayım mantığı her zaman orada olacak. Olur da Saiyan dövüşlerini çevrimiçi arayanlardansanız şimdiden uyarayım, başka yerlere bakmanız gerekiyor. Kakarot için internet bağlantısına ihtiyacınız yok. Oyun, tamamen tek kişilik ve hikaye tabanlı olarak ilerliyor. Daha açılışta bile Dragon Ball Z’in orijinal anime intro’sunu oyun grafikleriyle görüyorsunuz. Hikayeye odaklandığı için animedeki gibi saga olarak ilerleyen oyuna daha fazla DLC geleceği de söyleniyor. Bunlarla birlikte hikayeyi oyunda izlemek, karakterleri tıpkı animedeki gibi kontrol etmek serinin hayranları için oldukça tatmin edici. Ancak gerçekçi olmak gerekirse eksikleri ve çevre boşluğu çoğunuzu rahatsız edebilir.

Dövüş dışında oyunda yapılacak başka aktiviteler de var. Karakterinize kuyruk bağlayıp balık tutmak, stat arttırıcı yemekler için malzeme toplamak, en iyi yemekleri elde etmek için aşçılara gitmek gibi. Yemek pişirme konusu birçok açık dünya oyununda zaten eğlencelidir ve trend olduğu konusunu da unutmamak gerek. Kakarot için de bu durum geçerli. İster kullanırsınız, isterseniz es geçersiniz. İşinizi kolaylaştırır, orası ayrı ancak mecbur da değilsiniz. Ayrıca ana hikaye dışında karakterlerinizin seviyesini arttırmak isterseniz, çeşitli noktalardaki eğitim alanlarına uğramanız yeterli. Hazır hikaye demişken, direkt ilerleyen hikayeden hoşlanmayanlar için harita her zaman bağlanmış ve yan görevleri isteğe bağlı olarak gösterir. Yani kafanıza göre takılabilir ve hikaye öncesinde karakterinizi güçlendirmeye uğraşabilirsiniz.

Dragon Ball Z: Kakarot Satın Almaya Değer Mi?

Dragon Ball Z: Kakarot, her Dragon Ball Z hayranına hitap ediyor. Animenin ikonik anlarını oyun içinde fotoğraflarla görmenin dışında kendisiyle deneyimlemek çok tatlı bir his. Elbette bu anlar, bazen sıkıcı boyutlara ulaşabiliyor. Konuşma balonlarını hızla geçmek ve konu DBZ olunca bir an önce aksiyona dalmak isteyebiliyorsunuz. Bunların dışında komedi bug’lar da söz konusu olabiliyor. Mesela ana göreve hemen devam etmek istemediğinizde yan görev için haritalarda gezinirken, ana görev ambleminin kaybolması ya da yendiğiniz karakterlerin aniden hiçbir şey olmamış gibi ayaklanması. Basit bir örnekle devam edeyim: Oyunda Raditz’in hikayeye dahil olduğu kısımda (bayağı uğraştırıyor arkadaş), temiz pataklama ardından Goku ve Krillin arasında duygusal bir konuşma geçer. Ama o da ne?! Raditz, bu konuşmanın tam ortasında ayaklanır. Bu ve benzeri grafik bugları, oyunun havasını kaçırabiliyor ancak sürekli orada değiller. Muhtemelen gelecekte çeşitli yama ve DLC’ler sonrası oyun tamamen kendine gelecektir.