Drake ve Scooter Braun 100 Thieves'e yatırım yaptı!

Espor organizasyonlarına yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Kuzey Amerika temsilcisi 100 Thieves, aralarında şarkıcı Drake ve Scooter Braun’un da bulunduğu bir grup iş adamından yatırım aldı. Böylelikle Drake takımın ortaklarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Cleveland Cavaliers ve Quicken Loans'ın sahibi Dan Gilbert'den önemli bir yatırım alan 100 Thieves, geçen yıl aldığı finansman desteği ile birlikte toplam yatırım miktarını 25 milyon dolara çıkardı.

100 Thieves Raises Series A, Drake and Scooter Braun Join As Co-Owners. https://t.co/PeXbqdhefs pic.twitter.com/tzy9A1zNLt — 100 Thieves (@100Thieves) October 23, 2018



