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Drake ve The Weeknd Grammy Ödülleri'ni boykot etmeye devam ediyor

14.10.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya ünlü şarkıcılar The Weeknd ve Drake, müzik endüstrisinin en prestijli ödülü olarak kabul edilen Grammy’yi boykot etmeye devam ediyor.

Drake ve The Weeknd Grammy Ödülleri'ni boykot etmeye devam ediyor

The Weeknd ve Drake, müzik dünyasının enlerinin seçildiği Grammy Ödülleri’ne bu yıl da aday şarkı sunmadı. İki Kanadalı şarkıcının adı birden fazla aday listesinde çıkmasına rağmen, müzisyenlerin gelecek yıl Grammy’de aday gösterilmeyeceği açıklandı.

KATEGORİNİN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ

Geçtiğimiz yıl Certified Lover Boy ve Way 2 Sexy ile iki kategoride adaylık kazanan rap şarkıcı Drake, şarkılarının kategorilerden tamamen çıkarılmasını istemişti. Şarkıcı, 2017 yılında Akademi’nin “Hotline Bling” şarkısını rap kategorisi yerine pop şarkısı olarak değerlendirmesini eleştirmiş ve ödül törenine katılmamıştı.

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ŞARKILARI ADAY OLMADI

Asıl adı Abel Tesfaye olan The Weeknd ise geçtiğimiz yıl müzik listelerinde birinci sıraya yerleşen After Hours albümünün ve “Blinding Lights” şarkısının hiç adaylık kazanmamasına tepki göstermişti.

Şarkıcı “Gizli komitelerin varlığı nedeniyle müzik şirketimin artık Grammy’e şarkı sunmasını izin vermeyeceğim” açıklamasında bulunmuştu.

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