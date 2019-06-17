Dramı ortaya çıkaran Arzu öğretmene takdir belges

Öğrencisinin ve ailesinin hayatına dokunan, yaptığı kampanya ve sağladığı imkanlarla hayatlarını yaşam tarzlarını değiştiren Arzu Taşlı öğretmenin duyarlılığı İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, tarafından takdirle taçlandırıldı. Arzu öğretmeni yaptığı örnek davranış nedeniyle kutlayan Taşçıer, böylesi sorumluluk sahibi öğretmenlere her daim destek olacaklarını söyledi.

Diyarbakır’da açlıktan bayılıp kolu kırılan öğrencisinin evine ziyarete giden öğretmen Arzu Taşlı, yıkılmak üzere olan evi görünce kolları sıvadı. 3 kattan oluşan ve çatısı olmayan evi yaşanabilir hale getiren Arzu öğretmen, insanlık ölmemiş dedirtti. Arzu öğretmenin duyarlılığına İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, kayıtsız kalmayarak takdir ile ödüllendirdi. Arzu öğretmeni yaptığı örnek davranış nedeniyle kutlayan Taşçıer, Arzu Taşlı’ya takdir belgesi vereceklerini açıkladı. Arzu öğretmeni makamında ağırlayan Taşçıer, öğretmenin o anki tanık olduğu durumu bizzat kendisinden dinleyerek teşekkür etti. Taşçıer, “Diyarbakır için, böyle bir iyilik hareketinde bulunan öğretmenimizin davranışını çok örnek verici görüyoruz, teşvik edici bir şey. Diyarbakır’da ihtiyaç duyduğumuz manevi, birlikteliğe de destek olan bir şey, milli eğitim camiası olarak Arzu öğretmen gibi pek çok öğretmenimizin sahada dolaştığını biliyoruz. Arzu öğretmenimiz son zamanlarda bu hareketiyle pek çok öğretmenimize cesaret, öz güven aşılayacaktır ve teşvik edici örnek olmasının önüne geçecektir. Biz milli eğitim olarak öğretmenimizle hem gurur duyuyoruz hem kendisini gördüğümüzü bu görmenin de ötesinde bakış açısına kurumsal olarak destek verdiğimizi teşvik edici bir şekilde davranışına ödül olarak bakıyoruz. Bu davranışı da ödüllendireceğiz, dezavantajlı öğrencilerimizin çok sayıda buna benzer örneklerin dünyada olduğunu biliyoruz, Arzu öğretmenimizin sadece Diyarbakır için değil Türkiye’mize ve dünyaya örnek olması gerektiğine inanıyorum. Öğretmen camiasında insan kimliğinin ahlaki ve vicdani duruşu hepimiz için gerekli olduğunu göstermiştir, ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum, bizim camiamızın bir üyesinin kendi öğrencilerimize öğretmen olmasının da ötesinde insani bir davranışla bunu ortaya koyması vesilesiyle bir insan olarak teşekkür ve takdir ediyorum” dedi



