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"Dramların yaşandığı bir coğrafyada insanlığın vicdanını kurtarıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: "Dünyanın, Avrupa'nın kapılarını ve sınırlarını kapatmayı düşünerek, kendilerince çözüm üretmeye çalıştığı, dramların yaşandığı bir coğrafyada biz, gönlümüzü ve kapılarımızı açık tutarak insanlığın vicdanını kurtarıyoruz" - "Gündemimizde ekonomiyle ilgili, Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan gelen misafirlerimizle ilgili ve başka pek çok konu var. Ama biz doğru şeyler yapıyoruz bundan emin olun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Dünyanın, Avrupa'nın kapılarını ve sınırlarını kapatmayı düşünerek, kendilerince çözüm üretmeye çalıştığı, dramların yaşandığı bir coğrafyada biz, gönlümüzü ve kapılarımızı açık tutarak insanlığın vicdanını kurtarıyoruz." dedi.

Usta, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye'nin coğrafi konumu gereği çok hassas bir bölgede bulunduğuna işaret eden Usta, "Gerek terör olayları gerekse Orta Doğu'da, Suriye ve Irak'ta yaşanan savaş ve kargaşanın ağır faturaları, aslında bütün dünyayı ilgilendirirken, dünyanın insan hakları konusunda, duruşundaki çifte standardı ve çabasız duruşlarını büyük bir üzüntü ve elemle izliyoruz. Kendi sınırlarımızı korurken verdiğimiz şehitlerimizin acısının üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hep içimizde hissediyoruz." diye konuştu.

Usta, bütün dünyanın gözünün önünde yaşanan acılara ve dramlara sessiz kalmayan, gücünün üstünde büyük bir çabayla insan haklarını ve vicdanını kurtaracak bir duruş sergileyen, böylesine yüce bir ülkenin ve milletin temsilcisi olmaktan onur ve gurur duyduklarını dile getirerek, "Dünyanın, Avrupa'nın kapılarını ve sınırlarını kapatmayı düşünerek, kendilerince çözüm üretmeye çalıştığı, dramların yaşandığı bir coğrafyada biz, gönlümüzü ve kapılarımızı açık tutarak insanlığın vicdanını kurtarıyoruz. Aldığımız dualar bizim için bir kurtuluş vesilesi olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Yerel seçim süreci

Önlerinde bir yerel seçim süreci bulunduğuna da değinen Usta, şunları dile getirdi:

"Seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Kimin aday olduğu, hangi ismin seçildiği, seçilmediği hiç önemli değil. Önemli olan AK Parti çatısı altında bir ve beraber olarak, belirlenen isim kim olursa olsun onun arkasında dimdik durarak dümdüz yürümemizdir. Bizi bölmeye, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışan bütün nifaklara karşı da gücümüzle, birliğimizle karşı koymak gerekir. Önümüzdeki süreç zor bir süreç değil, normalleşme süreci. Gündemimizde ekonomiyle ilgili, Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan gelen misafirlerimizle ilgili ve başka pek çok konu var. Ama biz doğru şeyler yapıyoruz bundan emin olun."

- "Türkiye nice zorluklardan aştı"

Türkiye'nin nice zorlukları aştığını vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi bu ülkeyi, aslında AK Parti'yi hedef gibi göstererek Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya çalıştılar. Buna karşı milletçe hep beraber bir duruş sergiledik ve bu hainleri de başarısızlığa mahkum ettik. Şu anda onların yargılanmalarını izliyoruz. Cezalarını alıyorlar, Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye bu noktada da aslında hiçbir ülkenin gösteremeyeceği büyük bir başarıyı da gösteriyor. Bir Avrupa ülkesi düşünün, birkaç terör tehdidiyle birlikte olağanüstü hal ilan ederek kendisini koruma ve güvenlik gerekçesiyle istediği her şeyi yapabiliyor. Türkiye'de bir darbe girişimi sonrası ilan ettiğimiz olağanüstü halle birlikte bizi hedef tahtasına koymaya çalıştılar. Şunu unutmayalım; bu hainlerin yapmaya çalıştıkları her ne varsa başarısızlığa uğratılmıştır ve şimdi hukuk önünde hesap veriyorlar. Eğer hukuk önünde çıkıp hesap veriyorlarsa bu, Türkiye'nin, Türk milletinin ve AK Parti'nin bir başarısıdır. Bunu kimse küçümsememelidir. Sonuna kadar hukuk yolları içinde bu insanların yargılanmalarını ve mahkumiyetlerini izleyeceğiz."

Ziyarete, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve bazı milletvekilleri ile teşkilat mensupları katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Bursa

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