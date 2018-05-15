DreamHack Open Tours 2018 takvimi açıklandı!

Fransa'da sekiz takım 19-21 Mayıs tarihleri arasında DreamHack Open Tours'da mücadele edecek. Turnuva, DreamHack’in iki GSL grubu, BO1 ilk kazanan maçları, BO3 eleme maçları ve play-off maçları için açık turnuvalar için standart formatını sunacak. Turnuva’da en üst sıradaki takım olan Gambit,GODSENT,AGO ve Torqued’in de katıldığı A grubuna yerleştirildi. B grubu North ve EnVyUs’un yanı sıra vize sorunları nedeniyle ESL Pro League Finalleri yerine bu turnuvaya katılan HellRaisers ve Imperial’den oluşuyor.

Toplam ödül havuzunun 100bin$ olduğu turnuvada, ödül dağılımı şu şekilde olacak.

İşte Dream Hack Open Tours 2018 grupları

Maç takvimi

19 Mayıs Cumartesi

19:00 A grubu kazananlar maçı | BO1

20:30 B grubu şampiyonu maçı | BO1

20 Mayıs Pazar

11:00 A grubu eleme maçı | BO3

14:00 B grubu eleme maçı | BO3

17:00 A grubu karşılaşma maçı | BO3

20:00 B grubu karşılaşma maçı | BO3

21 Mayıs Pazartesi

12:00 Yarı final 1.maç | BO3

15:00 Yarı final 2.maç | BO3

19:00 Büyük final | BO3

