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DreamHack Open Valencia detayları belli oldu!

ESPOR HABERLERİ  | 06.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

12 Temmuz'da İspanya'nın Valencia şehrinde başlayacak olan DreamHack Open Valencia turnuvasına katılacak takımlar belli oldu.

DreamHack Open Valencia detayları belli oldu!

12 Temmuz'da İspanya'nın Valencia şehrinde başlayacak olan DreamHack Open Valencia turnuvasına katılacak takımlar belli oldu. En son katılan takım olan G2 ile birlikte katılacak ekipler netleşti. Toplam ödül havuzu 100,000 dolar olan turnuvaya 5 takım davet ile katılırken, Fragsters Avrupa elemelerini Luminosity Gaming Kuzey Amerika elemelerini, Giants Gaming ise Iberian elemelerini geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı.
İşte turnuvaya katılan takımların listesi:

Capture

Turnuva formatı:
Grup Aşaması
Grup aşamasında 2’li maçlar halinde eleme maçları oynanacak.(4’erli ikişer grup olacak)
Açılış maçları BO1 sistemiyle oynanacak.
Eleme maçları BO3 sistemiyle oynanacak.
Grup aşamasında ilk 2 sırada yer alan takım play-off turuna geçmeyi hak kazanacak.

Play-off
Tekli eleme üsulu
Tüm maçlar BO3 sistemiyle oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
eSpor dreamhack Valencia CSGO espor turnuva espor haber

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