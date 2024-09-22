HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dren nedir? Dren ne işe yarar, nasıl takılır?

Dren nedir? Dren ne işe yarar, nasıl takılır?

Melek Nacar Melek Nacar
17.09.2024 22:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dren, tıbbi müdahaleler ve cerrahi işlemlerden sonra, sıvı birikimlerini tahliye ederek enfeksiyon riskini azaltmak için takılan ve iyileşme sürecini hızlandıran önemli bir cihazdır. Drenin doğru bir şekilde takılması ve bakımının yapılması komplikasyonların önlenmesine ve hasta sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Dren nedir? Dren ne işe yarar, nasıl takılır?

İçindekiler

  • Dren nedir?
  • Dren ne işe yarar?
  • Hangi ameliyatlarda dren takılır?
  • Dren nasıl takılır?
  • Dren kaç gün kalır?
  • Dren çıkarken acıtır mı?

Hastaların iyileşme sürecini kolaylaştıran ve modern tıbbın vazgeçilmez bir parçası olan dren, cerrahi sonrasında vücutta istenmeyen sıvı birikimlerinin önlenmesini sağlar. Ayrıca enfeksiyon riskinin azalmasına ve yaraların da iyileşme sürecinin hızlanması amacıyla da kullanılır. Dren takılması genellikle cerrahi bir işlem sırasında ya da sonrasında yapılır. Dren takılma işlemi, ameliyatın türüne ve drenleme yapılacak olan bölgeye göre değişiklik gösterir.

Dren nedir?

Dren, plastik bir metaryalden yapılmış olan boruya verilen isimdir. Cerrahi müdahaleler sonrasında vücutta biriken sıvıların dışarı atılmasını sağlayan tıbbi bir cihaz ya da boru olarak adlandırılır. Dren, konulduğu bölgede herhangi bir kan ya da sıvı birikimi durumunda vücudun bu sıvıyı dışında takılı olan cihaza atmasını sağlar. Haznede biriken kan ya da sıvı aynı zamanda bir haber verici olduğu için gelen sıvı durumuna göre hastaya ne müdahale edileceğine karar verilir. Takılan cihazla vücutta oluşan sıvıların dışarıya tahliye edilmesini sağlayan dren, sıvıların enfeksiyona ya da herhangi bir komplikasyona yol açmasına engel olur.

Dren ne işe yarar?

Dren, cerrahi işlem sonrasında vücuttaki istenmeyen sıvı birikimini önler. Bunun yanı sıra drenler pek çok farklı fayda sağlar. Bunlar:

  • Ameliyat sonrası oluşabilecek ve iyileşme sürecini geciktirecek kan ve sıvı birikmesini engeller,
  • Vücutta oluşan sıvı birikimi bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşturur fakat dren enfeksiyon oluşma riskini azaltır,
  • Cerrahi işlem ya da ameliyat yaraların da sıvı birikimini engellediği için dokuların iyileşmesini hızlandırır,
  • Ameliyat sonrasında ya da travmalarda oluşan sıvı birikimlere organlara baskı yapabilir, dren bu baskıyı azaltır.

Hangi ameliyatlarda dren takılır?

Dren, ameliyat türüne, müdahale edilen bölgeye ve sıvı birikimi olasılığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Dren takılan ameliyatlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Karın ameliyatları,
  • Göğüs ameliyatları,
  • Ortopedik ameliyatlar,
  • Plastik cerrahiler,
  • Beyin cerrahisi,
  • Jinekolojik ameliyatlar,
  • Travma cerrahisi,
  • Karaciğer ve pankreas ameliyatları,
  • Böbrek ve ürolojik ameliyatlar.

Dren nasıl takılır?

Dren takılma işlemi genel olarak cerrahi işlem esnasında ya da sonrasında yapılır. Dren takılması ameliyat türüne ve dren takılacak bölgeye göre değişiklik gösterir. Genel olarak dren takılma işleminde cerrahi hazırlık yapılır. Ameliyat sırasında takılacaksa dren yerleştirilecek alan belirlenir ve cilt altında bulunan dokulara ya da organlara açılan bir delikle yerleştirilir. Drenin dışarı çıkışı ise deri üzerinden yapılır.

Dren bölgeye yerleştirildikten sonra dikiş ile ya da özel bantlarla sabitlenir. Bu da drenin kaymasını engeller. Ayrıca sabitleme sayesinde hasta rahat bir şekilde hareket edebilir. Dren takılma işlemi gerçekleştikten sonra doktor ya da hemşireler tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Hem işlevselliği hem de sıvı miktarı kontrol altında tutulur.

Dren kaç gün kalır?

Dren genel olarak takıldıktan birkaç gün içinde çıkarılır. Bu kapsamda dren kaç gün kalır sorusunun yanıtı takıldıktan sonra ki birkaç gün içinde çıkarıldığıdır.

Dren çıkarken acıtır mı?

Dren takılırken hasta anestezi altında olduğu için takılmasını hissetmeleri mümkün değildir. Fakat dren çıkarken acıtır mı? konusu birçok kişi tarafından merak edilir. Dren çıkarken acıma hastanın acı eşiği ile alakalı bir durumdur. Bunun yanı sıra drenin takıldığı bölge ve kalış süresi de çıkarılırken yaşanan acı durumunu değiştirebilir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
ameliyat
En Çok Okunan Haberler
''Mourinho tartışılır hale geldi, ben böyle bir şey görmedim"

''Mourinho tartışılır hale geldi, ben böyle bir şey görmedim"

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun şifresini paylaştı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun şifresini paylaştı!

Narin soruşturması yeni boyut kazandı! Bakanlığın özel ekibi şehre girdi: Cezaevindeki Güran ailesi için sıra dışı önlem

Narin soruşturması yeni boyut kazandı! Bakanlığın özel ekibi şehre girdi: Cezaevindeki Güran ailesi için sıra dışı önlem

3 aylık ilişki davalık oldu! Eski sevgililerin 'hediye' davası arap saçına döndü: 140 bin liralık icra...

3 aylık ilişki davalık oldu! Eski sevgililerin 'hediye' davası arap saçına döndü: 140 bin liralık icra...

'Yurt dışında' algısı oluşturup 10 yıldır firardaki hükümlü yakalandı

'Yurt dışında' algısı oluşturup 10 yıldır firardaki hükümlü yakalandı

'Umarım teğet geçer' 6 il için sarı kodlu uyarı

'Umarım teğet geçer' 6 il için sarı kodlu uyarı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.