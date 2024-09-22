Dren nedir? Dren ne işe yarar, nasıl takılır?

Hastaların iyileşme sürecini kolaylaştıran ve modern tıbbın vazgeçilmez bir parçası olan dren, cerrahi sonrasında vücutta istenmeyen sıvı birikimlerinin önlenmesini sağlar. Ayrıca enfeksiyon riskinin azalmasına ve yaraların da iyileşme sürecinin hızlanması amacıyla da kullanılır. Dren takılması genellikle cerrahi bir işlem sırasında ya da sonrasında yapılır. Dren takılma işlemi, ameliyatın türüne ve drenleme yapılacak olan bölgeye göre değişiklik gösterir.

Dren nedir?

Dren, plastik bir metaryalden yapılmış olan boruya verilen isimdir. Cerrahi müdahaleler sonrasında vücutta biriken sıvıların dışarı atılmasını sağlayan tıbbi bir cihaz ya da boru olarak adlandırılır. Dren, konulduğu bölgede herhangi bir kan ya da sıvı birikimi durumunda vücudun bu sıvıyı dışında takılı olan cihaza atmasını sağlar. Haznede biriken kan ya da sıvı aynı zamanda bir haber verici olduğu için gelen sıvı durumuna göre hastaya ne müdahale edileceğine karar verilir. Takılan cihazla vücutta oluşan sıvıların dışarıya tahliye edilmesini sağlayan dren, sıvıların enfeksiyona ya da herhangi bir komplikasyona yol açmasına engel olur.

Dren ne işe yarar?

Dren, cerrahi işlem sonrasında vücuttaki istenmeyen sıvı birikimini önler. Bunun yanı sıra drenler pek çok farklı fayda sağlar. Bunlar:

Ameliyat sonrası oluşabilecek ve iyileşme sürecini geciktirecek kan ve sıvı birikmesini engeller,

Vücutta oluşan sıvı birikimi bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşturur fakat dren enfeksiyon oluşma riskini azaltır,

Cerrahi işlem ya da ameliyat yaraların da sıvı birikimini engellediği için dokuların iyileşmesini hızlandırır,

Ameliyat sonrasında ya da travmalarda oluşan sıvı birikimlere organlara baskı yapabilir, dren bu baskıyı azaltır.

Hangi ameliyatlarda dren takılır?

Dren, ameliyat türüne, müdahale edilen bölgeye ve sıvı birikimi olasılığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Dren takılan ameliyatlar şu şekilde sıralanabilir:

Karın ameliyatları,

Göğüs ameliyatları,

Ortopedik ameliyatlar,

Plastik cerrahiler,

Beyin cerrahisi,

Jinekolojik ameliyatlar,

Travma cerrahisi,

Karaciğer ve pankreas ameliyatları,

Böbrek ve ürolojik ameliyatlar.

Dren nasıl takılır?

Dren takılma işlemi genel olarak cerrahi işlem esnasında ya da sonrasında yapılır. Dren takılması ameliyat türüne ve dren takılacak bölgeye göre değişiklik gösterir. Genel olarak dren takılma işleminde cerrahi hazırlık yapılır. Ameliyat sırasında takılacaksa dren yerleştirilecek alan belirlenir ve cilt altında bulunan dokulara ya da organlara açılan bir delikle yerleştirilir. Drenin dışarı çıkışı ise deri üzerinden yapılır.

Dren bölgeye yerleştirildikten sonra dikiş ile ya da özel bantlarla sabitlenir. Bu da drenin kaymasını engeller. Ayrıca sabitleme sayesinde hasta rahat bir şekilde hareket edebilir. Dren takılma işlemi gerçekleştikten sonra doktor ya da hemşireler tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Hem işlevselliği hem de sıvı miktarı kontrol altında tutulur.

Dren kaç gün kalır?

Dren genel olarak takıldıktan birkaç gün içinde çıkarılır. Bu kapsamda dren kaç gün kalır sorusunun yanıtı takıldıktan sonra ki birkaç gün içinde çıkarıldığıdır.

Dren çıkarken acıtır mı?

Dren takılırken hasta anestezi altında olduğu için takılmasını hissetmeleri mümkün değildir. Fakat dren çıkarken acıtır mı? konusu birçok kişi tarafından merak edilir. Dren çıkarken acıma hastanın acı eşiği ile alakalı bir durumdur. Bunun yanı sıra drenin takıldığı bölge ve kalış süresi de çıkarılırken yaşanan acı durumunu değiştirebilir.