Dresden Başsavcılığı: Görüntülerin gerçek olmadığına dair bulgu yok

Almanya'nın Chemnitz kentinde aşırı sağcı grupların şiddet eylemlerinin yankıları sürüyor. Kentte Ağustos ayında yaşanan şiddet eylemlerinde aşırı sağcıların bir göçmene saldırdığı görüntülerin yayınlanması,"sürek avı" tartışmalarını gündeme getirdi.

Dresden Başsavcılığı görüntülere ilişkin, iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın açıklamasının aksi yönünde bir açıklama yaptı. Başsavcı Wolfgang Klein, Zeit Online haber portalında yayınlanan videonun, "gerçek olmadığına dair" bir işaret bulunmadığına dikkat çekti. Klein bu nedenle görüntülerin Chemnitz'te yürütülen soruşturma kapsamında kullanılacağını ifade etti.

Die Zeit gazetesinin internet portalında yayınlanan videoda, aşırı sağcıların protesto eyleminde birkaç kişinin bir göçmene saldırdıkları görülüyor. Gazete, ellerinde olayın öncesine dair de görüntüler olduğunu ve bu görüntülerde de yine büyük oranda aynı aşırı sağcı kişilerin yer aldığı bilgisini verdi. Die Zeit yaptıkları inceleme sonrası görüntülerin 26 Ağustos'ta, kendisi de kısa süre sonra saldırıya uğrayan Afgan Ali Hasan S. tarafından çekildiğinin belirlendiğini bildirdi.