HABER

Dresden müze soygununda hırsızlar izlerini yangın söndürücü ile kapattı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 22:49 | Son Güncelleme

Almanya’nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa’nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi’nde gerçekleşen soygunda, hırsızların izlerini yangın söndürme tüpüyle kapattıkları ortaya çıtkı.

Almanya, (DHA)- Almanya’nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa’nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi’nde gerçekleşen soygunda, hırsızların izlerini yangın söndürme tüpüyle kapattıkları ortaya çıtkı. Öte yandan, polis, soygunda 4 hırsız olduğundan şüpheleniyor.

Dresden polisi yayınladığı açıklamada, soygunu gerçekleştiren hırsızların 4 kişi olduğundan şüphelendiklerini ifade etti. Devam eden soruşturma kapsamında kamera kayıtlarını inceleyen polis, iz bırakmamak için yangın söndürme tüpünü suç mahalline sıktıklarını açıkladı. Ayrıca soyguna ilişkin soruşturmanın özel bir komisyon tarafından incelendiği duyuruldu.

İZLERİNİ YOK ETMEK İÇİN YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANDILAR

Yapılan açıklamada, alarm sisteminin devreden çıkartılması için hırsızların müzeden metrelerce uzaktaki elektrik sistemlerinin bulunduğu yerde yangın çıkardığı ifade edildi. Kısa süre içinde, müzenin tarihi mücevherlerin bulunduğu bölümüne giriş yapan hırsızların, elmaslardan oluşan 3 set eserin cam vitrinini balta ile kırarak soygunu gerçekleştirdikleri ve suç mahalline yangın söndürme tüpünü sıkarak izlerini kapattıkları ifade edildi. Hırsızlar, dışarıda hazır bekleyen araç ile olay yerinden kaçtı. Hırsızların kaçtığı araç, polis tarafından bir yeraltı otoparkında yanmış halde bulundu.

‘ÇOK PROFESYONEL VE İYİCE PLANLANMIŞ BİR SOYGUN’

Uzmanlar, soygunun çok profesyonel ve hızlı olduğu, önceden detaylı bir şekilde planlandığı ve hırsızların dakik bir şekilde soygunu gerçekleştirdikleri konusunda ortak açıklamada bulundu. Çalınan tarihi mücevherlerin altın ve gümüş bölümlerinin eritilerek, elmas ve safirlerin ise sökülerek satılabilmesi halinde bile milyonlarca euro elde edilebileceği ifade edildi.

Müze Direktörü Dirk Syndram basına yaptığı açıklamada, soygunun imkansız olduğunu, hatta neredeyse ‘Görevimiz Tehlike’ filmine benzer bir soygun olduğunu söyledi. Müzedeki eserlerin, 1723-1730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August dönemine ait olduğu belirtildi. Mücevher, altın, gümüş, değerli taşlar ve çeşitli materyallerden yapılmış 3 bin civarındaki eser, müzedeki 10 farklı vitrinde sergileniyordu.

ÇALINAN TARİHİ ESERLERİN TAM LİSTESİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Müzenin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, soygunda çalınan eserlerin tam listesinin bugün yayınlanacağı belirtildi. Ancak müzeden ya da polisten henüz çalınan parçaların listesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

PARTNERHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmışHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
Irak’ta eylemciler İran Konsolosluğu’na saldırdı: 80 yaralıIrak’ta eylemciler İran Konsolosluğu’na saldırdı: 80 yaralı
Denizaltıda üç ton kokain ele geçirildiDenizaltıda üç ton kokain ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

MSB açıkladı! Hakurk'a operasyon başladı

MSB açıkladı! Hakurk'a operasyon başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizaltıda üç ton kokain ele geçirildi

Denizaltıda üç ton kokain ele geçirildi

Irak’ta İran Konsolosluğu önünde toplanan eylemcilere polis müdahalesi: 80 yaralı

Irak'ta İran Konsolosluğu eylemcilere polis müdahalesi: 80 yaralı

ABD Başkanı Donald Trump'tan ilginç paylaşım! Azil soruşturmasına 'Rock Balboa'lı gönderme

Trump'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Milyarlık soygunda inanılmaz detaylar! "Görevimiz Tehlike filmine benzer bir soygun"

Milyarlık soygunda inanılmaz detaylar! "Görevimiz Tehlike filmine benzer bir soygun"

Kosova Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı

Arnavutluk'ta deprem! Deprem anı kamerada

Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha

Ülke beşik gibi! Bir büyük deprem daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.