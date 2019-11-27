Dresden müze soygununda hırsızlar izlerini yangın söndürücü ile kapattı

Almanya, (DHA)- Almanya’nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa’nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi’nde gerçekleşen soygunda, hırsızların izlerini yangın söndürme tüpüyle kapattıkları ortaya çıtkı. Öte yandan, polis, soygunda 4 hırsız olduğundan şüpheleniyor.

Dresden polisi yayınladığı açıklamada, soygunu gerçekleştiren hırsızların 4 kişi olduğundan şüphelendiklerini ifade etti. Devam eden soruşturma kapsamında kamera kayıtlarını inceleyen polis, iz bırakmamak için yangın söndürme tüpünü suç mahalline sıktıklarını açıkladı. Ayrıca soyguna ilişkin soruşturmanın özel bir komisyon tarafından incelendiği duyuruldu.

İZLERİNİ YOK ETMEK İÇİN YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANDILAR

Yapılan açıklamada, alarm sisteminin devreden çıkartılması için hırsızların müzeden metrelerce uzaktaki elektrik sistemlerinin bulunduğu yerde yangın çıkardığı ifade edildi. Kısa süre içinde, müzenin tarihi mücevherlerin bulunduğu bölümüne giriş yapan hırsızların, elmaslardan oluşan 3 set eserin cam vitrinini balta ile kırarak soygunu gerçekleştirdikleri ve suç mahalline yangın söndürme tüpünü sıkarak izlerini kapattıkları ifade edildi. Hırsızlar, dışarıda hazır bekleyen araç ile olay yerinden kaçtı. Hırsızların kaçtığı araç, polis tarafından bir yeraltı otoparkında yanmış halde bulundu.