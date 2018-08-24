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Dresden polisi ZDF ekibinden özür diledi

24.08.2018 21:57 | Son Güncelleme

Dresden’deki Pegida gösterisinde çekim yaparken bir polis memuru tarafından engellenen ZDF televizyonu ekibi, emniyet yetkilileriyle görüştü.

Dresden polisi ZDF ekibinden özür diledi

Dresden Emniyet Müdürü‘nün çekim ekibinden özür dilediği bildirildi.Almanya'nın Dresden kentinde geçen hafta Pegida olarak adlandırılan "Batı'nın İslamlaşmasına karşı Vatanperver Avrupalılar" hareketinin düzenlendiği gösteride çekim yapan televizyon ekibini engelleyen kişinin emniyet mensubu olduğunun ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Alman kamu televizyonu ZDF'de yayınlanan Frontal 21 programının ekibi bugün Dresden Emniyet Müdürüğü yetkilileriyle görüştü.

ZDF'den yapılan açıklamada, Dresden Emniyet Müdürlüğü'nün daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Emniyet Müdürü Horst Kretzschmar'ın polisin tartışmalı tavrı nedeniyle özür dilediği belirtildi. Yaklaşık iki saat süren görüşmeye Frontal 21 programının sunucusu Ilka Brecht, muhabir Arndt Grinzel ve ZDF hukuk yetkilisi katıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapmayı reddeden emniyet yeklilileri, daha sonra yazılı bir açıklama yayımlanacağını belirtti.

ZDF ekibi Pegida'nın gösterisinde engellenmişti

Dresden'de Pegida hareketi Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 16 Ağustos Perşembe günü kente yaptığı ziyareti protesto etmek için bir gösteri düzenlemişti. Gösteri sırasında kamu televizyonu ZDF'in Frontal 21 adlı programı için çalışan çekim ekibine sözlü saldırıda bulunduktan sonra polis çağıran bir göstericinin Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı. Televizyon ekibinin verdiği bilgilere göre polis, ekibi yaklaşık 45 dakika tutarak çalışmalarına izin vermemişti. Olayın ortaya çıkması üzerine emniyet yetkilileri, televizyon ekibine karşı sergilenen tutumu savunmuştu.

Merkel'den "basın özgürlüğü" açıklaması

Merkel, Dresden'da yaşananlara ilişkin, "Basın özgürlüğü konusundaki kararlılığımı kesin bir dille ifade etmek istiyorum" açıklaması yapmıştı. Almanya Başbakanı, "Gösteri düzenleme hakkı sağlanmak zorundadır. Ancak bir gösteriye giden kişi medya tarafından izleneceğini ve çekim yapılacağını da hesap etmek zorunda" diye konuşmuştu.

dpa,epd/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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