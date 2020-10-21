Dresden saldırısında İslamcı arka plan şüphesi

Soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlendi.Almanya'nın Dresden kentinde iki hafta önce iki turistin bıçaklanması olayı ile ilgili soruşturma, olayın İslamcı arka planı olduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğu gerekçesiyle Federal Başsavcılık tarafından üstlenildi. Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, "Soruşturmada gelinen aşama Dresden'daki korkunç cinayetin İslamcı arka planı olduğunu gösteriyor" diyerek, "İslamcı terör toplulumuz için büyük bir tehlike olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Lambrecht ayrıca, Federal Başsavcılığın soruşturmayı üstlenmesinin, "İslamcı şiddet olaylarının kovuşturmasının öncelikli olduğunu" gösterdiğini kaydetti.

Dresden Polis Teşkilatı'ndan daha önce yapılan açıklamada, 20 yaşında ve aşırı eğilimleri olan bir Suriyelinin, olayla ilgili olarak salı günü gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Gözaltına alınan Suriyelinin daha önce sabıka kaydı olduğu ve saldırıdan birkaç gün önce ıslahevinden çıktığı bildirilmiş, zanlının 2018 yılında yurt dışındaki bir terör örgütünü desteklemekten, 2019 yılında da güvenlik güçlerine saldırıdan hüküm giydiği aktarılmıştı.