HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dresden saldırısında İslamcı arka plan şüphesi

Dresden saldırısında İslamcı arka plan şüphesi

21.10.2020 19:49 | Son Güncelleme

Dresden’da iki turiste iki hafta önce düzenlenen bıçaklı saldırıda İslamcı arka plan olduğu açıklandı.

Dresden saldırısında İslamcı arka plan şüphesi

Soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlendi.Almanya'nın Dresden kentinde iki hafta önce iki turistin bıçaklanması olayı ile ilgili soruşturma, olayın İslamcı arka planı olduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğu gerekçesiyle Federal Başsavcılık tarafından üstlenildi. Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, "Soruşturmada gelinen aşama Dresden'daki korkunç cinayetin İslamcı arka planı olduğunu gösteriyor" diyerek, "İslamcı terör toplulumuz için büyük bir tehlike olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Lambrecht ayrıca, Federal Başsavcılığın soruşturmayı üstlenmesinin, "İslamcı şiddet olaylarının kovuşturmasının öncelikli olduğunu" gösterdiğini kaydetti.

Dresden Polis Teşkilatı'ndan daha önce yapılan açıklamada, 20 yaşında ve aşırı eğilimleri olan bir Suriyelinin, olayla ilgili olarak salı günü gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Gözaltına alınan Suriyelinin daha önce sabıka kaydı olduğu ve saldırıdan birkaç gün önce ıslahevinden çıktığı bildirilmiş, zanlının 2018 yılında yurt dışındaki bir terör örgütünü desteklemekten, 2019 yılında da güvenlik güçlerine saldırıdan hüküm giydiği aktarılmıştı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden 53 ve 55 yaşlarındaki iki kişi 4 Ekim tarihinde Dresden şehir merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış, kurbanlardan biri hastanede yaşamını yitirmişti.

Fransa alarmda

Fransa'da da geçtiğimiz günlerde 47 yaşındaki tarih öğretmeni, Conflans-Sainte-Honorine'de çalıştığı okul yakınlarında 18 yaşındaki Çeçen kökenli bir Rus tarafından başı kesilerek öldürülmüştü.

Öğretmenin ifade özgürlüğünü ele aldığı derste, Muhammed Peygamber karikatürlerini kullandığı aktarılmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıyı radikal İslamcı bir terör eylemi olarak nitelendirmişti. Olayın ardından İslamcı çevrelere yönelik operasyonlar arttırıldı.

AFP,Reuters / SSB,ET

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Papa Francis'ten flaş çıkış! 'Onlar da Tanrı'nın çocukları'Papa Francis'ten flaş çıkış! 'Onlar da Tanrı'nın çocukları'
Çekiliş saati heyecanla bekleniyorÇekiliş saati heyecanla bekleniyor
En Çok Okunan Haberler
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Üçü de süper mini giydi! Bir bakan bir daha baktı
Üçü de süper mini giydi! Bir bakan bir daha baktı
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Diğer Haberler
Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi
Oxford aşı denemelerine katılan gönüllü yaşamını yitirdi
Son dakika! Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı
21 köy ve 1 kasaba işgalden kurtarıldı
NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz
NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz
Papa Francis'ten eşcinseller hakkında flaş açıklama! 'Onlar da Tanrı'nın çocukları'
Papa Francis'ten flaş çıkış! 'Onlar da Tanrı'nın çocukları'
Azerbaycan'dan 'Diplomatik çözüm yoktur' diyen Paşinyan'a tepki
Paşinyan'ın açıklamalarına tepki
Almanya'da büyük şok! Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Almanya'da büyük şok! Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.