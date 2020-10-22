Dresden Saldırısını Yapan IŞID Sempatizanı Suriyeli Bir Sığınmacı Çıktı

Almanya'nın Dresden kentinde iki hafta önce bir kişinin ölümü, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının, radikal İslamcı çevrelerle bağlantılı Suriyeli bir sığınmacı tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer "Bu saldırı, aşırı İslamcıların ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Aşırı ve terörist çevrelere karşı sürekli uyanık olmamız gerekiyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht’se " İslamcı terör toplumumuz için büyük bir tehlike olmaya devam ediyor. Şimdiye dek yaptığımız soruşturma, Dresden'deki korkunç cinayetin radikal İslamcı bir nedeni olduğunu gösteriyor" dedi.

CDU Genel Başkanlığı için aday olan Friedrich Merz, olayı geçen hafta Paris yakınlarında Çeçen kökenli bir Rus tarafından başı kesilerek öldürülen 47 yaşındaki tarih öğretmenine yönelik saldırıyla ilişkilendirerek "Önce Paris, şimdi Dresden. Bunları İslamcı bireyler yapıyor. Esas hedefleri, yaşam tarzımız ve özgürlüğümüz. Ben, Dresden’den saldırıyı yapan Suriyelinin neden daha önceden sınırdışı edilmediğini anlamıyorum" şeklinde konuştu.