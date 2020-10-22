Dresden Saldırısını Yapan IŞID Sempatizanı Suriyeli Bir Sığınmacı Çıktı

Almanya'nın Dresden kentinde iki hafta önce bir kişinin ölümü, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının, radikal İslamcı çevrelerle bağlantılı Suriyeli bir sığınmacı tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer "Bu saldırı, aşırı İslamcıların ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Aşırı ve terörist çevrelere karşı sürekli uyanık olmamız gerekiyor" şeklinde bir açıklama yaptı.
Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht’se " İslamcı terör toplumumuz için büyük bir tehlike olmaya devam ediyor. Şimdiye dek yaptığımız soruşturma, Dresden'deki korkunç cinayetin radikal İslamcı bir nedeni olduğunu gösteriyor" dedi.
CDU Genel Başkanlığı için aday olan Friedrich Merz, olayı geçen hafta Paris yakınlarında Çeçen kökenli bir Rus tarafından başı kesilerek öldürülen 47 yaşındaki tarih öğretmenine yönelik saldırıyla ilişkilendirerek "Önce Paris, şimdi Dresden. Bunları İslamcı bireyler yapıyor. Esas hedefleri, yaşam tarzımız ve özgürlüğümüz. Ben, Dresden’den saldırıyı yapan Suriyelinin neden daha önceden sınırdışı edilmediğini anlamıyorum" şeklinde konuştu.
Almanya’da büyük infiale yol açan saldırı, ülkenin doğusundaki Saksonya eyaletinin başkenti Dresden’de 4 Ekim’de yaşanmıştı. Dresden’e turistik bir gezi yapan 53 ve 55 yaşlarındaki iki kişi, kentin merkezinde aniden bıçaklı bir saldırıya uğramış, kurbanlardan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, diğer kurban ise ağır yaralanmıştı.
Dresden polisi, olayla ilgili olarak iki hafta süren soruşturmanın sonucunda geçen Salı akşamı, saldırının gerçekleştiği yerin yakınında, 20 yaşında bir Suriyelinin gözaltına alındığı duyurmuştu. Dresden savcılığından yapılan açıklamada, zanlının cinayet, cinayete teşebbüs ve adam yaralama suçlarından gözaltına alındığı, ancak olayın terör saldırısı olması ihtimali nedeniyle bundan sonraki soruşturma sürecinin Federal Başsavcılık tarafından yürütüleceği açıklandı.
Zanlının 2015 yılında Suriye’den kaçarak, Almanya’ya sığındığı, sığınma talebinin geri çevrilmesine rağmen sınırdışı edilmediği, bir çok suç olayına karıştığı, sabıkası bulunduğu ve son olarak adam yaralama suçundan bulunduğu cezaevinden, 29 Eylül’de çıktığı anlaşıldı.
Güvenlik birimleri, söz konusu kişinin, 2017 yılından bu yana IŞİD terör grubuyla bağlantılı çevrelerle ilişki kurduğunu, bunun üzerine "tehlikeli kişiler" listesine alındığını ve takip edildiğini de duyurdu. Zanlının 2018 yılında, yurt dışındaki bir terör örgütünü desteklemekten, 2019 yılında da güvenlik güçlerine saldırıdan hüküm giydiği aktarıldı.
Bu bağlamda yapılan bir açıklamada, zanlının verdiği bir ifadede, kendisini IŞİD taraftarı olarak tanımladığı ve Almanya’da bir suikast hedeflediğini söylediği de belirtildi. Alman medyasında yapılan yorumlarda da zanlının, söz konusu verilere rağmen yıllardır ülkede bulunması eleştirildi ve yaşanan olay Paris yakınlarındaki son saldırıyla ilişkilendirildi.
Paris’in kuzeybatısındaki Conflans-Sainte-Honorine banliyösünde bir öğretmenin, öğrencilerine Hz.Muhammed’in karikatürlerini gösterdiği için radikal İslamcı bir saldırgan tarafından başının kesilerek öldürülmesi ülkeyi şoka sokarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron radikal çevrelere yakın olan yapılar, dernekler ve kişilere karşı bir eylem planı açıklamıştı.