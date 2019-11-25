Dresden'daki hazineyle dolu müzeye hırsız girdi

Müze, Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapıyor.Almanya'nın Dresden kentinde bulunan Grünes Gewölbe müzesine pazartesi sabahı hırsız girdi.

Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan müzeye giren hırsızların, tarihi bölümü hedef aldıklarını açıklayan polis henüz çalınan eserlerle ilgili bilgi vermedi.

Bild gazetesi müzenin elektriğinin hırsızlar girmeden önce çıkarılan bir yangınla sabote edildiğini yazdı. Müzeye elektrik sağlayan şirket bunu doğruladı ancak iki olay arasında ilişki olup olmadığının henüz değerlendirildiğini açıkladı.

Bild hırsızların özellikle mücevherleri çaldığını ve küçük bir pencereden girdiğini duyurdu.

Saksonya Polisi olayı Twitter hesabından duyurdu ve olay mahalinde inceleme yaptıklarını açıkladı.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer olay mahaline yaptığı ziyarette "Sadece eyalet sanat koleksiyonu değil, Saksonyalılar soyulmuştur" dedi ve Grünes Gewölbe'deki hazinelerin Saksonya eyaleti halkının yüzyıllar boyunca elde ettiği kazanımların sonucu olduğunu kaydetti.