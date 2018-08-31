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Dresden'de cami bombalayan saldırgana hapis

31.08.2018 20:38 | Son Güncelleme

Dresden’deki Fatih Camii’ne 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırının sanığı Nino K.

Dresden'de cami bombalayan saldırgana hapis

adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde imâl etmek ve kundaklamadan suçlu bulunarak 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Almanya’nın Dresden kentindeki Fatih Camii’ne 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı. Saksonya Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Nino K. adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde imâl etmek ve kundaklamadan suçlu bulunarak, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Başkanı Herbert Pröls, karara gerekçe olarak sanığın “milliyetçiliği” ile özellikle Müslümanlara yönelik “saldırganca ve şiddete hazır yabancı düşmanlığına” işaret etti. Pröls, sanığın Dresden’deki yabancı düşmanı Pegida (Batı’nın İslamlaşmasına karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketi içinde radikalleşerek, “siyasi hedefi olan bir saldırı” gerçekleştirdiğini ifade etti. Pröls, camiye yönelik saldırı bütün topluma yapılan bir saldırı olarak nitelendirdi.

Suçunu kısmen itiraf etmişti

31 yaşındaki Nino K., karar açıklanmadan önce yaptıklarından üzüntü duyduğunu dile getirdi. K., el yapımı patlayıcıyı yaptığını itiraf etmiş, ancak adam öldürme niyetinin olduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti. Aktif bir Pegida üyesi olan Nino K., 2015 yılındaki bir Pegida gösterisinde konuşmacı olarak yer almıştı.

Savcılık, Nino K. için 10 yıl 9 ay hapis cezası talep etmişti. K.’nın eylemi ile Pegida hareketine üyeliği arasında bağlantı olmadığını savunan avukatlar ise K.’nın 4,5 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmaması gerektiği görüşünü dile getirmişti.

K.’nın avukatı, mahkemenin kararını açıklamasının ardından, temyize başvuracağını açıkladı.

Saldırı tepkiyle karşılanmıştı

Saksonya eyaletinin başkenti Dresden’de 26 Eylül 2016 tarihinde düzenlenen saldırılarda, önce Fatih Camii ve ardından Uluslararası Kongre Merkezi önünde el yapımı patlayıcılar infilak etmişti. Caminin imamı, patlama sırasında eşi ve çocukları ile birlikte caminin içinde bulunmasına rağmen, saldırıda yaralanan olmamıştı. Almanya’da tepkiyle karşılanan olayı dönemin İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, “menfur” bir saldırı olarak nitelendirmişti.

AFP,KNA,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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