Dresden'de cami bombalayan saldırgana hapis

adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde imâl etmek ve kundaklamadan suçlu bulunarak 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Almanya’nın Dresden kentindeki Fatih Camii’ne 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı. Saksonya Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Nino K. adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde imâl etmek ve kundaklamadan suçlu bulunarak, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Başkanı Herbert Pröls, karara gerekçe olarak sanığın “milliyetçiliği” ile özellikle Müslümanlara yönelik “saldırganca ve şiddete hazır yabancı düşmanlığına” işaret etti. Pröls, sanığın Dresden’deki yabancı düşmanı Pegida (Batı’nın İslamlaşmasına karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketi içinde radikalleşerek, “siyasi hedefi olan bir saldırı” gerçekleştirdiğini ifade etti. Pröls, camiye yönelik saldırı bütün topluma yapılan bir saldırı olarak nitelendirdi.

Suçunu kısmen itiraf etmişti

31 yaşındaki Nino K., karar açıklanmadan önce yaptıklarından üzüntü duyduğunu dile getirdi. K., el yapımı patlayıcıyı yaptığını itiraf etmiş, ancak adam öldürme niyetinin olduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti. Aktif bir Pegida üyesi olan Nino K., 2015 yılındaki bir Pegida gösterisinde konuşmacı olarak yer almıştı.