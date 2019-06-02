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Drift atan 2 sürücüye 10 bin 20 TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 20:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polisin tüm uyarılarına ve artan ceza miktarlarına rağmen drift atan 2 sürücüye 5 bin 10’ar TL para cezası kesildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polisin tüm uyarılarına ve artan ceza miktarlarına rağmen drift atan 2 sürücüye 5 bin 10’ar TL para cezası kesildi. Her 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu.
Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, rutine göre bayram nedeniyle artırdıkları uygulama ve denetimlerinde 2 sürücünün drfit attığını belirledi. Yunus Emre Mahallesi’nde drift atan 46 AAZ 211 plakalı otomobilin sürücüsü ile Kışla Caddesi’nde drift atan 08 AD 427 plakalı aracın sürücüsü polis tarafından durduruldu. Sürücülere 5 bin 10 TL idari para cezası kesilerek, ehliyetlerine 60 gün süre ile el konuldu.

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