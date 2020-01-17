HABER
  4. Drift atan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polisten kaçamadı

Drift atan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 23:51 | Son Güncelleme

ADANA'da drift atan otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da drift atan otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Birkaç kilometre süren kovalama sonucunda yakalanan otomobil sürücüsü Caner D.'nin (26), 1,63 promil alkollü olduğu, daha önce de 3 kez alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulduğu saptandı. Gözaltına alınan sürücüye 11 bin 375 TL ceza yazılırken, otomobil ise trafikten men edildi.
Saat 22.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, drift atan 01 FF 448 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. İnönü Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne çıkan otomobil, daha sonra Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na dönüş yapıp, buradan da Seyhan Caddesi'ne geçti. Birkaç kilometre kaçabilen otomobil sürücüsü yolu kesen polislerce yakalandı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler, ayakta güçlükle duran sürücüyü gözaltına aldı.
4'ÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI
İsminin Caner D. olduğu saptanan sürücünün daha önce de 3 kez alkollü şekilde direksiyon başında yakalandığı, yapılan alkol muayenesinde ise 1,63 promil alkollü olduğu tespit edildi. 2030 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücünün 4'üncü kez alkollü şekilde yakalandığı için sürenin 2035 yılına uzadığı belirtildi. Öte yandan drift atma, alkollü araç kullanma, polisin dur ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından sürücüye 11 bin 375 TL ceza kesilirken, otomobili ise 2 ay trafikten men edildi. Gözaltına alınan Caner D., işlemleri için 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
İşte Rahşan Ecevit'in hayatı...İşte Rahşan Ecevit'in hayatı...
Galata Köprüsü'nde "Ulubatlı 11" asayiş denetimleri yapıldıGalata Köprüsü'nde "Ulubatlı 11" asayiş denetimleri yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! İşte Rahşan Ecevit'in en büyük arzusu...

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı? İşte Rahşan Ecevit'in hayatından detaylar...

İşte Rahşan Ecevit'in hayatı...

Son dakika! Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Aydın'da özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.