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Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:31 | Son Güncelleme

Tokat’ta drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira ceza para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi’nde okullar bölgesinde görevli polis, drift yapan sürücüyü durdurarak işlem yapmak istedi.

Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası

Tokat’ta drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira ceza para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi’nde okullar bölgesinde görevli polis, drift yapan sürücüyü durdurarak işlem yapmak istedi. Otomobil sürücüsünün durmayarak uzaklaşması sonucu trafik ekipleri tarafından araç 600 Evler Mahallesi’ndeki bir sokakta durduruldu. Trafik ekipleri tarafından durdurulan otomobil sürücüsü O.C.’nin (19) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye drift atmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve ’dur’ ihtarına uymamaktan toplam 9 bin 281 TL para cezası uygulandı. Araç sürücüsü adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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