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Drift atan sürücü, aracın değeri kadar ceza yedi

İLGİNÇ HABERLER  | 23.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde şehir güvenlik kamerası önünde otomobiliyle drift atan aday sürücü, yaklaşık aracın değeri kadar ceza yedi. Ehliyeti iptal edilen sürücüye 5 bin 245 lira para cezası yazıldı ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Fatih Mahallesi’nde bulunan Geyikkoşan Meydanı’nda meydana geldi. Meydanda drift yaptığı şehir güvenlik kamerasından tespit edilen otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi. ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisin takibi sonucunda yakalandı.

Otomobil sürücüsü aday sürücü N.K.'nin (18) ehliyeti iptal edilirken, 1991 model Tofaş Doğan otomobil de 60 gün trafikten men edildi. Polis, sürücüye ayrıca 5 bin 245 lira para cezası kesti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Alaçam drift

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Elleriniz dert görmesin araç sahibi cezan hayırlı ve uğurlu olsun afiyetle ye inşallah bir gün de ehliyetinin iptal edildiğini de öğreniriz çaaaaaaaaaaaaavvvvvvvvv
yazanın eline saglık
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