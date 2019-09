Drift atan sürücülere 5 bin lira ceza

Düzce’de düğün konvoyunda drift attığı belirlenen iki aracın sürücüsüne 5 bin 10’ar lira para cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, 1 Eylül Pazar günü saat 18.57’de Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda düğün konvoyunun önünde giden 81 BY 796 ve 41 BY 737 plakalı iki otomobil drift atmaya başladı. Düğün konvoyuna katılan araçlar iki aracın drift atmasını bekledi. Olaya tepki gösteren bir vatandaş, drift atan araçları amatör kamera ile görüntüledi. Amatör kamera görüntülerinden polis, drift atan sürücüleri belirledi. Polis her iki aracın sürücüsüne 5 bin 10’ar liradan toplam 10 bin 20 TL idari para cezası uygulayarak, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el koydu. Ayrıca iki araçta trafikten men edildi.