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  4. Drift atan sürücüye ceza yağdı! Araç çekiciyle otoparka çekildi

Drift atan sürücüye ceza yağdı! Araç çekiciyle otoparka çekildi

05.08.2024 17:17
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Ankara'da cadde ortasında drift atan otomobilin sürücüsüne 47 bin 542 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edildi.

Drift atan sürücüye ceza yağdı! Araç çekiciyle otoparka çekildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 12.30 sıralarında plakasız siyah renkli bir otomobilin Çankaya ilçesi İncesu Caddesi’nde drift attığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerden otomobili tespit etti.

TOPLAM 47 BİN 542 TL PARA CEZASI

Araç sahibi G.G.,'ye tescilli aracı plakasız kullanmak, standart dışı süspansiyon sistemi, sürücü belgesini yanında bulundurmamak, drift atmak, muayenesiz trafiğe çıkmak, sigortasız araç kullanmak maddelerinden toplam 47 bin 542 TL para cezası ve 2 ay sürücü belgesi iptal cezası uygulandı. Ayrıca trafikten men kararı olan araç, çekici ile otoparka çekildi. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Drift
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