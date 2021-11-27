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Drift atarken toldan geçen polise suçüstü yakalandı

27.11.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle drift yaparken yakalanan sürücüye, 7 bin 14 lira ceza uygulandı. Drift anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Drift atarken toldan geçen polise suçüstü yakalandı

Manavgat Sanayi Sitesi'nde perşembe günü K.C.E., çevredeki araçlara aldırmadan otomobiliyle drift yaptı. K.C.E., bu sırada, yoldan geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibiyle karşı karşıya geldi. Trafik polisini görünce otomobiliyle kaçan sürücü, yakalandı. Polis K.C.E.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 7 bin 14 lira ceza uyguladı.

K.C.E.’nin drift yaptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.C.E.’nin drift yaparken trafik polislerinin geldiği, durumu fark edince de otomobiliyle kaçtığı görüldü.

DHA

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antalya
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