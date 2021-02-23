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  4. Drift attığı görüntüleri paylaştı, polis ekipleri harekete geçti

Drift attığı görüntüleri paylaştı, polis ekipleri harekete geçti

23.02.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde Beykoz Anadolu Feneri yolunda 34 SY 0440 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan Ş.’nin aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülere ulaşması sonrası harekete geçti.Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, drift atarak trafiği tehlikeye sokan araç sürücüsü Oğuzhan Ş.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde Beykoz Anadolu Feneri yolunda 34 SY 0440 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan Ş.’nin aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülere ulaşması sonrası harekete geçti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, drift atarak trafiği tehlikeye sokan araç sürücüsü Oğuzhan Ş. adli işlem yapılmak üzere Beykoz Anadolu Kavağı Polis Merkezi’ne getirildi. Araç sürücüsüne trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 6 bin 700 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konularak, trafikten men edildi.

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