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Drift attığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza

23.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Drift attığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza

Beykoz'da aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücü cezadan kurtulamadı. Polis tarafından tespit edilen sürücüye 6 bin 700 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyerine ise 60 gün süreyle el konularak, trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri sosyal medya üzerinden Beykoz Anadolu Feneri yolunda araç sürücüsü Oğuzhan Ş.'nin aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülere ulaşması sonrası harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Oğuzhan Ş. adli işlem yapılmak üzere Beykoz Anadolu Kavağı Polis Merkezi'ne getirildi. Araç sürücüsüne trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 6 bin 700 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konularak, trafikten menedildi.

(DHA)

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