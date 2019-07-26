Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

Emin YEŞİL-Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de iki farklı noktada çekilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Yolda drift yapan ve damper kapağından moloz ve taşların yola savrulduğu 2 hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.

Hafriyat kamyonlarının tehlikesine maruz kalan ilçelerden biri olan Sultangazi'de kaydedilen iki farklı görüntü 'bu kadarına da pes' dedirtti. Kuzey Marmara Bağlantı Yolu'nun Sultangazi tarafında devam eden tünel çalışmaları ve ilçede bulunan taş ocaklarına giden güzergahları kullanan hafriyat kamyonların trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

HAFRİYAT KAMYONUYLA DRİFT

Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun 'drift' yaptığı anlar, bir başka sürücü tarafından görüntülendi.

Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun sürücüsü Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda drift diye tabir edilen hareketi yapmaya başladı. Hafriyat kamyonun dorsesi bir sağa, bir sola doğru kayarken sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye attı. Bununla da yetinmeyen sürücü, drift yaparak önündeki araçları solladı.