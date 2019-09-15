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'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

Ankara'da, 'drift' yaparken kendilerini fark eden trafik polisinden kaçmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobildeki 2 çocuk öldü, sürücü ise ağır yaralandı.

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yenimahalle İvedik Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı'nda meydana geldi. Drift uygulaması yapan trafik polisleri, bulvar üzerinde zikzaklar çizerek ilerleyen 06 SCS 59 plakalı otomobilin sürücüsü 20 yaşlarındaki Şahin Kaya'ya 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan Şahin Kaya, Batıkent yönüne doğru kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, peşine düştükleri otomobili kısa sürede durdurdu. Polis işlem yaparken, Şahin Kaya yeniden gaza basarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 200 metre ilerleyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp park halindeki 06 VDH 94 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Umut Öneş (16) ile Arda Havsut (16) yaşamını yitirdi, sürücü Şahin Kaya ise yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU CİDDİ

Kaya, gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Umut Öneş ve Arda Havsut'un cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Umut Öneş ile Arda Havsut'nin cenazeleri, Ahmet Efendi Camii'ne getirildi. İki çocuğun cenazeleri, ikindi vakti Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)

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Ankara drift trafik polisi kamyon

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