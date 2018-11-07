Drift şovunda beklenmedik kaza

Amerika Birleşik Devletleri'nde sokakta yapılan drift şovu az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Görüntülerde drift yapan araçların alanına giren bir kadın aracın çarpması sonucu yere düşüyor. Sonrasında yaşanan panik anları da amatör kameraya yansıyor.
AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?
Freud kitaplarıyla kadınları tuzağına düşürdü
Bu karede öyle bir detay var ki…
Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu
İstanbul'da kimler aday olacak? AK Parti'de Binali Yıldırım, CHP'de Muharrem İnce sesleri
ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?
75 gündür kayıp olan belediye işçisinin cesedi bulundu! Olayın ardından yeni bir gizem çıktı
40 yıllık eşini balyozla öldüren koca: Beni tehdit ediyordu
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum