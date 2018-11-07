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Drift şovunda beklenmedik kaza

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

Drift şovunda kadının yanlış yerde durması sonrası yaşanan beklenmedik kaza kameraya yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde sokakta yapılan drift şovu az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Görüntülerde drift yapan araçların alanına giren bir kadın aracın çarpması sonucu yere düşüyor. Sonrasında yaşanan panik anları da amatör kameraya yansıyor.

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ABD drift Kaza

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