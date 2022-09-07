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Drift yapan alkollü sürücü dehşet saçtı! 'Dur' ihtarı yapan bekçiye çarparak yaraladı!

07.09.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde drift yapan alkollü sürücü dehşet saçtı. Devriye görevi yapan bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Bir bekçiye çarparak yaralayan sürücü gözaltına alındı. Araç sürücü Recep K.'nın 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Drift yapan alkollü sürücü dehşet saçtı! 'Dur' ihtarı yapan bekçiye çarparak yaraladı!

Zonguldak'taki olay gece saatlerinde Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesi içerisinde devriye görevinde bulunan bekçiler, sanayi içinde drift yapan bir otomobili durdurmak istedi.

BEKÇİYİ YARALADI

Sürücü Recep K. (32), 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak istediği sırada bekçi Hamza A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçinin yardımına mesai arkadaşı ve sanayi esnafı koştu.

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ESNAFLA DA TARTIŞTI

Araçtan inen sürücü Recep K. ile arkadaşı, esnafla tartışmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen takviye ekipler sürücü ile arkadaşını gözaltına alırken, yaralanan bekçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Yaralanan bekçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, sürücünün 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)


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bekçi Drift
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