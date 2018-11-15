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Drift yapan alkollü sürücüye 8 bin 735 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de otomobiliyle alkollü olarak drift yapan sürücüye toplam 8 bin 735 lira para cezası kesildi.  Gökmeydan Mahallesi Karaçayır Sokak'ta otomobilin drift yaptığı ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede sürücü M.K.'yi yakaladı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de otomobiliyle alkollü olarak drift yapan sürücüye toplam 8 bin 735 lira para cezası kesildi.
Gökmeydan Mahallesi Karaçayır Sokak'ta otomobilin drift yaptığı ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede sürücü M.K.'yi yakaladı. Polisin yaptığı incelemede, sürücü M.K.'nin 1,58 promil alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğunu belirlendi.
M.K'ye, alkollü araç kullanmaktan bin 2 lira, aracın muayenesinin yapılmamasından 235 lira, drift yapmaktan 5 bin 10 lira, ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten 235 lira, görevli memurun ikazına uymamaktan 235 lira olmak üzere toplam 8 bin 735 lira idari para cezası kesildi.

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