HABER

Drift yapan alkollü sürücüye 9 bin 46 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 16:50 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de otomobiliyle dirft yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira para cezası verildi.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de otomobiliyle dirft yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira para cezası verildi.
Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlar bir otomobil sürücünün drift yaptığını ve tehlikeli araç kullandığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler, adı açıklanmayan sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira, sürücü belgesi daha önce elinden alınmasına rağmen araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan da 2 bin 18 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira para cezası kesti, sürücü belgesine de 2031 yılına kadar el koydu. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!WhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!
Polis, karla kaplanan araçların içlerini tek tek kontrol ettiPolis, karla kaplanan araçların içlerini tek tek kontrol etti
Kilis üzerinden Menbiç'e askeri sevkiyatKilis üzerinden Menbiç'e askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da dehşet! Bacanağını sokak ortasında öldürdü

Sesin geldiği yere koşan dehşete kapıldı! Güvenlik kamerası...

Konya Büyükşehir Belediyesi önünde sıradışı protesto! Ölen köpekleri kefenleyip...

Kan donduran olay! Ölülerini kefene sarıp belediyenin...

Bursa'da yasak aşk cinayetinde şoke eden teklif: Çocuğu size verelim, şikayetçi olmayın

Yasak aşk cinayetinde kocadan şok teklif! 'Sevgiliden olan...'

Adana'da kan donduran olay! Karısını çekiç ve bıçakla öldürdü

Sabahın 8'inde komşunun kapısını çaldı! O sözleri duyanlar...

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Cezaevi müdürü 'Kral benim' dedi, avukatı içeri almadı! Klasör silah sayıldı...

Avukata büyük şok! Elindeki silah sayıldı, cezaevine alınmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.